Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, buscaba instalar grupo criminal en Paraguay, revelan

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

EU mata a tres presuntos narcos venezolanos, en segundo ataque a embarcación en El Caribe

Julio César Chávez Jr. reacciona a la derrota de Canelo Álvarez y pide una revancha para el mexicano

"El Grito" se apaga en ciudades de EU por miedo a las redadas migratorias de Trump

Aseguran en Mazatlán 1.5 toneladas de metanfetaminas a "La Chapiza", ocultas en doble fondo de tractocamión

Detienen en Michoacán al presunto responsable del choque entre autobús y tren en Atlacomulco que dejó 10 muertos

Recaudación por combustibles cae 29 mil 300 mdp con marinos en Aduanas

Noroña destaca acción de Emiliano González al salvar a un menor en accidente; “Para que sigan criticando”, dice

Sube a 14 cifra de fallecidos por explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia

Izan bandera monumental en Iztapalapa; alcaldesa dedicó el acto a las familias afectadas por la tragedia en La Concordia

Tras la detención, la madrugada del sábado en , de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H” o “El Abuelo” y presunto líder de la banda criminal La Barredora, un criminólogo del país sudamericano advirtió que “es probable” que “una célula” del mexicano esté ya operando en aquella nación.

En declaraciones al diario ABC Color, de Paraguay, el criminólogo Juan Martens dijo que “alguien como Bermúdez solo puede moverse como se movía porque tenía protección. Lo más probable es que una ya esté operando en Paraguay. Lastimosamente, el Estado siempre llega tarde”.

Declaraciones contradicen a la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay

Sus declaraciones contradicen las del titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) paraguaya, Jalil Rachid, quien durante una conferencia de prensa, este mismo lunes, afirmó que “hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay”, pero que no lo consiguió gracias a que fue detenido.

“De haber dado mayor tiempo, sí podía haber instalado alguna red criminal aquí en el país", advirtió Rachid.

Según el titular de la Senad, Bermúdez, exjefe de Seguridad de Tabasco, ingresó a Paraguay vía Brasil, en fecha que no indicó. Fue detenido la madrugada del sábado en el barrio de Surubi’i, en Mariono Roque Alonso. Se encontraba en una vivienda que, señaló, era rentada, y en la cual se mantenía oculto.

Paraguay es estratégico para el narcotráfico por ubicación y corrupción, señala experto

En sus declaraciones a ABC, Martens advirtió que Paraguay “es un lugar estratégico para el acopio de cocaína. Está muy cerca de los centros de producción, pero no está en los centros de producción”.

Aludió también a “la facilidad que hay en la circulación por aire en Paraguay” y a las “redes de corrupción” en las que, dijo, “están insertas las autoridades”, añadió.

Aseguró que “nuestro sistema de seguridad no tiene poder de captación. Estos grandes empresarios del crimen caen por errores que cometen en el sistema financiero” y lamentó que, año con año, los grupos criminales “aumentan sus acciones” en Paraguay.

Los cargos que enfrenta Hernán Bermúdez en México

La detención de Bermúdez Requena, cuya organización, La Barredora, ha sido vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación, se produjo en colaboración con el gobierno de México, dijo Rachid. Su extradición a territorio mexicano ya fue solicitada, y están corriendo los plazos.

El detenido enfrenta cargos en México por los presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés en el estado de Tabasco.

