Más Información

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

El Pacífico, principal ruta de la coca; crecen decomisos

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

Cronología: Así han sido los ataques de EU a 15 “narcolanchas” en aguas del Caribe y el Pacífico

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

AICM reanuda operaciones de aterrizaje y despegue tras presencia de niebla

AICM reanuda operaciones de aterrizaje y despegue tras presencia de niebla

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Congreso del Edomex tipifica los "montachoques" como delito de extorsión; penas de hasta 24 años de prisión

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Huehuentones, los que unen con sombreros a vivos y muertos

Las autoridades brasileñas lanzaron este jueves una operación de combate al contra el Primeiro Comando da Capital (PCC), uno de los mayores grupos del del país, anunció la fiscalía.

El despliegue ocurre dos días después de la megaoperación policial más mortal de Brasil, con al menos 121 fallecidos, en una favela de contra el Comando Vermelho, dominante en la ciudad carioca.

Ambas grupos dominan el en Brasil.

Lee también

Agentes del ministerio público y la policía militar del estado de Sao Paulo (sureste) buscaban cumplir nueve órdenes de detención y once de allanamiento en el municipio de Campinas, indicó la fiscalía en una nota.

También fueron bloqueados inmuebles y .

El objetivo de la acción es "combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, e integrantes del PCC", según el texto.

Lee también

Medios locales reportaron que cuatro personas fueron detenidas y otra murió durante el operativo. Las autoridades no confirmaron ese dato por el momento.

En la operación del martes en , 117 sospechosos y cuatro policías murieron en los enfrentamientos. Las autoridades también realizaron 113 detenciones y confiscaron más de una y más de un centenar de armas.

Organismos internacionales y organizaciones civiles como Amnistía Internacional condenaron la acción policial.

Lee también

sancionó este jueves una ley que robustece la lucha contra el crimen organizado y aumenta las protecciones para policías y fiscales.

Entre otras medidas, define como delito la conspiración y obstrucción de acciones contra las.

Lula pidió el miércoles que el combate al crimen organizado se realice de forma que no ponga en peligro a policías ni civiles.

Lee también

"No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo y por las ciudades", afirmó Lula en X.

"Precisamos un trabajo coordinado que alcance la columna (de drogas, ndlr) sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo", añadió.

Lula puso como ejemplo otra operación que tuvo lugar en agosto, definida por las autoridades como la mayor contra el de la historia del país.

Lee también

El operativo golpeó un gigantesco esquema de lavado de dinero, dirigido por el PCC, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi 10 mil millones de USD entre 2020 y 2024.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas. Foto: iStock-RomoloTavani

¿NASA oculta información del 3I/ATLAS? Científico de Harvard acusa a la agencia estadounidense de esconder pruebas

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025. Foto: iStock / ismagilov / RENAPO / Canva

¿Multa por no tramitar la nueva CURP biométrica? Esto se sabe sobre si hay fecha límite en 2025

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados. Foto: Adobe / ISSSTE

ISSSTE divide aguinaldo 2025 en dos pagos: fechas exactas y cuánto recibirán los pensionados

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Las ofrendas son la tradición más importante de Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: ¿Desde cuándo se pone el altar y la ofrenda? ¿Qué elementos lleva?