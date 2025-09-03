Más Información

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

En 7 meses, Gabinete de Seguridad asegura 5 mil 339 armas y 67 toneladas de droga; hay más de seis mil detenidos

El informó que con la “” del 5 de febrero al 2 de septiembre de este año se han asegurado cinco mil 339 armas de fuego, 931 mil 207 cartuchos de diversos calibres, 25 mil 392 cargadores, 67 toneladas de droga, entre ellos, 386 kilos de fentanilo, cuatro mil 644 vehículos, 835 inmuebles y fueron detenidas seis mil 863 personas.

Operación Frontera Norte. Foto: Especial.
Operación Frontera Norte. Foto: Especial.

Indicó que las acciones se materializaron en apego al Estado de derecho y con respeto a los .

En Tijuana, Baja California, se aseguraron 14 kilos de metanfetamina, dos equipos de geolocalización y un vehículo.

En otra acción en Tijuana, se detuvo a un hombre, los uniformados hallaron dos , tres cargadores, 48 cartuchos, 60 kilos de marihuana, un vehículo y un inmueble.

En Santa Catarina, , con apoyo de un binomio canino, se encontraron 10 kilos de marihuana.

En Cosalá, Sinaloa, los efectivos localizaron e inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se incautaron 540 litros de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 11 millones de pesos.

En Navolato, fueron capturadas cuatro personas, se incautaron cinco armas, 40 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas, dosis de cocaína, cristal, marihuana y un vehículo.

En Ciudad Obregón, , fue aprehendida una persona, se aseguró un arma larga, cinco cargadores, 32 cartuchos, 37 ponchallantas, 15 dosis de cristal y un kilo de marihuana.

En distintos municipios, fueron detenidas seis personas, se aseguraron 33 envoltorios con marihuana, 92 dosis de metanfetamina, un arma larga, un cargador, 14 cartuchos y un vehículo.

