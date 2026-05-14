Según informaron las autoridades, una avioneta medicalizada se estrelló el jueves por la mañana en las afueras de Ruidoso, Nuevo México, causando la muerte de las cuatro personas que iban a bordo.

Según declaró Jason Burns, administrador del condado de Lincoln, se desconocen las causas del accidente, y el Servicio Forestal de Estados Unidos está colaborando con las agencias locales para sofocar un incendio "relacionado" con el accidente, que se estima que abarca menos de 5 acres (2 hectáreas).

“Nuestros corazones y nuestras oraciones están con las familias, los seres queridos, los amigos y los compañeros de quienes perdieron la vida en este trágico incidente”, dijo Burns en una conferencia de prensa.

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El vuelo partió del Centro Aéreo de Roswell con destino al Aeropuerto Regional de Sierra Blanca, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) en un comunicado. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigarán el accidente.

El avión era operado por Trans Aero MedEvac, según informó Stephanie Reyna, quien trabaja en el departamento de marketing de la compañía. Reyna declinó hacer más comentarios y señaló que la empresa emitirá un comunicado de prensa próximamente.

Ruidoso, un pueblo de montaña con una población permanente de menos de ocho mil habitantes, se ubica al pie de la Sierra Blanca, en el centro-sur de Nuevo México. Los alrededores, que incluyen el Bosque Nacional Lincoln, son zonas boscosas y rurales.

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Las condiciones en el sur de Nuevo México eran calurosas y secas, y se emitió una alerta roja por alto riesgo de incendios para el área de Ruidoso debido a la baja humedad y a las ráfagas de viento que podían alcanzar los 56 km/h (35 mph).

En los últimos 18 meses se han producido varios accidentes aéreos de gran repercusión, entre ellos el de un avión que se estrelló en un barrio de Filadelfia en enero de 2025, causando la muerte de ocho personas. El año pasado, un avión de la Armada mexicana que transportaba a un joven paciente y a otras siete personas se estrelló frente a la costa de Texas, en el Golfo de México.

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