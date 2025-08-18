Más Información
En junio de 2025 el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó un avance mensual de 1.6%, ligando tres meses al alza, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Por su parte, el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.2% en mayo, sumando cinco meses consecutivos a la baja.
Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) cayó 1.6% en el sexto mes del año.
Mientras que el personal dependiente de la razón social registró una disminución de 0.2%. El número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.5%, mientras que el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección se estancó.
En 14 de las 21 actividades que comprende el sector reportó un recorte de sus platillas laborales durante junio pasado, entre las que destacan: la industria de la madera con una contracción mensual de 2.1%; impresión e industrias conexas, -1.9%; y la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, -1.8%.
Jornada y salarios
Por otra parte, el Instituto informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras no reportaron algún cambio significativo en el sexto mes del año respecto al periodo inmediato anterior.
Según la categoría de los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social disminuyeron 0.2%, mientras que las del personal dependiente avanzaron 0.2%.
En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por las y los empleados administrativos, contables y de dirección subieron 0.4%, mientras que las de las y los obreros y técnicos en producción no reportaron cambio.
Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero subieron 0.7% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7%.
Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción registraron un alza de 0.1% y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, retrocedieron 0.3%
Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente aumentó 1.8% en junio pasado.
