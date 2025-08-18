Más Información

Narco buscó estrenar el AIFA; aeropuerto incautó cocaína, metanfetamina y fentanilo

Televisa demandará en México e Inglaterra a Random House; denuncia falsedades en libro de Anabel Hernández

"No me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado"; Beatriz Gutiérrez Müller rechaza irse a residir a España

Aristegui destapa vacas de 14 días de Andy en Tokio; le hallan cenas de hasta 47 mil pesos

... y mientras tanto, chocolatería de Andy, a todo lo que da; hay filas de hasta 15 minutos en el negocio de los López Beltrán que no da tickets

“El Mayo” Zambada se declarará culpable de narcotráfico en EU; audiencia se realizará el 25 de agosto

“El mejor Teppanyaki de Tokio... también el más caro”; así es Sazanka, el restaurante donde “Andy” pagó 47 mil pesos de cuenta

Reportan presencia de cárteles mexicanos en Ucrania; narcos se enlistan en la guerra para perfeccionar manejo de drones

Layda Sansores responde a críticas sobre su viaje a Europa; "seis días pedí al Congreso, los únicos del año", afirma

Asesinan a Camilo Ochoa en Morelos; filtran videos del influencer contestando a amenazas en TikTok

Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, “Tormenta Junior”, en Tamaulipas; es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo

Ingresan al penal de Barrientos a "Lord Pádel" y tres más; investigados por su probable intervención en el delito de homicidio calificado

En junio de 2025 el volumen físico de la producción de la presentó un avance mensual de 1.6%, ligando tres meses al alza, revelan los datos más recientes publicados por el (Inegi).

Por su parte, el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.2% en mayo, sumando cinco meses consecutivos a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin o fijo) cayó 1.6% en el sexto mes del año.

Mientras que el personal dependiente de la razón social registró una disminución de 0.2%. El número de las y los obreros y técnicos en producción bajó 0.5%, mientras que el de las y los , contables y de dirección se estancó.

En 14 de las 21 actividades que comprende el sector reportó un recorte de sus platillas laborales durante junio pasado, entre las que destacan: la industria de la madera con una contracción mensual de 2.1%; impresión e industrias conexas, -1.9%; y la fabricación de accesorios, y equipo de generación de energía eléctrica, -1.8%.

Jornada y salarios

Por otra parte, el Instituto informó que las horas que trabajó el personal ocupado total en las industrias manufactureras no reportaron algún cambio significativo en el sexto mes del año respecto al periodo inmediato anterior.

Según la categoría de los ocupados, las horas que no dependiente de la razón social disminuyeron 0.2%, mientras que las del personal dependiente avanzaron 0.2%.

En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por las y los empleados administrativos, contables y de dirección subieron 0.4%, mientras que las de las y los obreros y técnicos en producción no reportaron cambio.

Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el subieron 0.7% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7%.

Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción registraron un alza de 0.1% y los a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, retrocedieron 0.3%

Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente aumentó 1.8% en junio pasado.

