Frente a la histórica dependencia de equipo médico importado —especialmente en hospitales públicos— la empresa mexicana MED EVOLUTION®, parte de Nyssen Capital, ha probado que la innovación local puede abarcar desde insumos básicos hasta dispositivos de soporte vital de clase mundial. Con ingeniería propia en Ciudad de México y más de 150 años de experiencia industrial respaldada por el grupo, la compañía exporta su tecnología a más de siete países, consolidándose como referente internacional.

Foto: Cortesía Med Evolution

Su portafolio inicia con consumibles y desechables médicos, como el cubrebocas tricapa, y se extiende a bastones ergonómicos, sillas de ruedas hospitalarias y soluciones ortopédicas para rehabilitación postoperatoria. También diseña y fabrica camillas, camas y mobiliario certificados bajo ISO 9001 e ISO 13485, y ejecuta proyectos llave en mano que integran desde la logística hospitalaria hasta unidades móviles equipadas.

Foto: Cortesía Med Evolution

La joya tecnológica de MED EVOLUTION® es el ventilador mecánico FLEX ONE —adulto-pediátrico y con cinco modos ventilatorios— desarrollado en alianza con el Instituto Nacional de Nutrición y la empresa Flex. Su desempeño fue crucial durante la pandemia, cuando la empresa suministró 18 % del equipo de protección utilizado en el país. Además, MED EVOLUTION® cuenta con la certificación ISO 37001 de gestión antisoborno, reforzando su compromiso con la integridad y la ética empresarial.

Foto: Cortesía Med Evolution