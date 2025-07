Ante el retraso en el pago de salarios que han denunciado trabajadores del Canal Once, Canal 22 y del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que esto "no debería ser", pues indicó que los recursos económicos para el pago de los salarios de estos trabajadores están garantizados.

"Hay empleados de Canal Once, Canal 22, y el IMER que denuncian falta de pago, de prestaciones, ¿hay información de esto?", se le preguntó en la conferencia de prensa.

Lee también Claudio Ochoa revela imágenes de Mario Delgado vacacionando en Portugal; “qué verano de ensueño para los morenistas en Europa”

"No debería ser, lo leí ayer y si es que existe el problema se resuelve, porque no debe de ocurrir. No sé si haya un retraso en algún pago, pero está garantizado el recurso para Canal Once, y todos. No hay problema", respondió.

Ayer, trabajadores de Canal Once, IMER, Radio Educación y Canal 22 -todos medios públicos con financiamiento federal- denunciaron el adeudo de su salario.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr