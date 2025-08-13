Más Información

José Juan Macías se encuentra en el radar de Pumas; llegaría al equipo de Efraín Juárez

José Juan Macías se encuentra en el radar de Pumas; llegaría al equipo de Efraín Juárez

Giorgos Giakoumakis regresa a Grecia, PAOK lo recibe tras su paso complicado por Cruz Azul

Giorgos Giakoumakis regresa a Grecia, PAOK lo recibe tras su paso complicado por Cruz Azul

David Faitelson defiende el boxeo espectáculo y Supernova Orígenes tiene la misión ; “puede salvar al boxeo profesional”

David Faitelson defiende el boxeo espectáculo y Supernova Orígenes tiene la misión ; “puede salvar al boxeo profesional”

Ajaccio, exequipo de Guillermo Ochoa podría desaparecer; recibió una dura sanción

Ajaccio, exequipo de Guillermo Ochoa podría desaparecer; recibió una dura sanción

La UEFA manda un mensaje a Israel; "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"

La UEFA manda un mensaje a Israel; "Dejen de matar niños, dejen de matar civiles"

El futbol mexicano estaría muy cerca de sumar un nuevo representante en el extranjero, luego de darse a conocer el interés por uno de los jóvenes con mayor proyección de Cruz Azul.

Con el comienzo del Apertura 2025 de la Liga MX, los movimientos no se detienen y el equipo celeste se encuentra muy cerca de darle salida a un futbolista que buscaría sumar mayor experiencia fuera del país.

Lee también

Se trata de Cristian Jiménez, elemento que debutó en el primer equipo en septiembre de 2021, alternando participación con las categorías inferiores, y destacando durante la etapa de Ricardo Ferretti en el club.

El joven, quien tuvo un paso por América y Pumas, llegaría al Club Sport Herediano de Costa Rica, equipo que es comandado por el experimentado Jafet Soto.

Lee también

Se espera que en las siguientes horas se haga oficial el movimiento, sumándose a los otros 13 mexicanos que actualmente tienen participación en la Primera División tica.

En la lista de grandes estrellas mexicanas en ese torneo destacan Erick “Cubo” TorresJesús Godínez y Mario de Luna, todos ellos con un paso por la máxima categoría del fútbol mexicano.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios