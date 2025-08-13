El futbol mexicano estaría muy cerca de sumar un nuevo representante en el extranjero, luego de darse a conocer el interés por uno de los jóvenes con mayor proyección de Cruz Azul.

Con el comienzo del Apertura 2025 de la Liga MX, los movimientos no se detienen y el equipo celeste se encuentra muy cerca de darle salida a un futbolista que buscaría sumar mayor experiencia fuera del país.

Se trata de Cristian Jiménez, elemento que debutó en el primer equipo en septiembre de 2021, alternando participación con las categorías inferiores, y destacando durante la etapa de Ricardo Ferretti en el club.

El joven, quien tuvo un paso por América y Pumas, llegaría al Club Sport Herediano de Costa Rica, equipo que es comandado por el experimentado Jafet Soto.

Se espera que en las siguientes horas se haga oficial el movimiento, sumándose a los otros 13 mexicanos que actualmente tienen participación en la Primera División tica.

En la lista de grandes estrellas mexicanas en ese torneo destacan Erick “Cubo” Torres, Jesús Godínez y Mario de Luna, todos ellos con un paso por la máxima categoría del fútbol mexicano.