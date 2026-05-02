La policía de Israel arrestó a un hombre de 36 años que fue captado en video mientras atacaba a una monja cerca de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se trata de la más reciente agresión a cristianos en esa región.

Las autoridades explicaron que el hombre, cuya identidad no fue revelada, fue detenido tras el incidente ocurrido cerca de la Tumba de David —sitio sagrado ubicado fuera de la Puerta de Sion— “como sospechoso de un ataque con motivación racial”, y permanecía bajo custodia.

Las imágenes de la policía mostraban a la religiosa con golpes y al agresor con un tzitzit, una prenda interior con flecos que usan algunos hombres judíos practicantes. El ataque ocurrió el martes de esta semana.

De acuerdo con el director de la Escuela Bíblica y Arqueológica francesa de Jerusalén, Olivier Poquillon, la religiosa era investigadora en la institución. En una publicación en X, calificó el ataque como un “acto de violencia sectaria”.

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Francia pide "sanción ejemplar" para judío que agredió a monja en Jerusalén

Sobre este caso, el gobierno francés pidió este sábado "una sanción ejemplar" contra el ciudadano judío israelí que agredió a la monja francesa.

"La sanción debe ser ejemplar para que cesen los actos anticristianos que se multiplican en Tierra Santa y que Francia, apegada a su misión histórica de protección de las comunidades y lugares santos católicos, no puede tolerar bajo ninguna circunstancia", dijo en un mensaje en X el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Tras la impactante agresión sufrida por nuestra compatriota religiosa en Jerusalén, le he expresado mi profunda conmoción, mi apoyo y mis deseos de una pronta recuperación", agregó Barrot.

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En un vídeo de una cámara de seguridad verificado a EFE por un portavoz de la Policía israelí, se ve cómo la monja camina por una calle cuando el hombre, ataviado al modo habitual de los judíos conservadores y de muchos colonos, se le acerca corriendo por la espalda y le pega un empujón que la hace caer al suelo y golpearse con fuerza la cabeza.

El hombre hace entonces ademán de marcharse dejando a la monja en el suelo, pero segundos después se da la vuelta y vuelve hacia ella para propinarle una patada, tras lo que un grupo de varones se acercan para pararle.

🇮🇱 | En Jerusalén, un judío empujó a una monja hasta tirarla al suelo y luego le dio una patada. pic.twitter.com/VVnqOMGiz4 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) May 1, 2026

"Agresión racista"

Según fuentes cercanas a la religiosa consultadas por EFE, la mujer, que reside en Jerusalén, presentó heridas en la cabeza y tuvo que acudir a un hospital para ser atendida de ellas.

La Policía israelí informó en un comunicado el miércoles de la agresión, afirmando que el presunto atacante había sido detenido el martes por la noche acusado de un delito de "agresión racista".

El miércoles compareció ante un juzgado de Jerusalén, que dictó una prórroga de su detención y aún sigue arrestado, informó un portavoz policial a EFE.

"Nos tomamos los incidentes perturbadores de este tipo con la máxima seriedad y tolerancia cero", añadió el portavoz.

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró en otro mensaje que se tomaba "con la máxima seriedad " el ataque y destacó la determinación de Israel de llevar al culpable ante la justicia.

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El número de incidentes de acoso contra la población cristiana en Israel, desde escupitajos hasta violencia física o vandalización de símbolos religiosos, aumentó un 63% durante 2025, según un informe publicado el pasado mes por dos entidades israelíes que trabajan por la convivencia entre judíos y cristianos.

El 60% de los incidentes registrados fueron escupitajos contra cristianos; el 18%, insultos, gritos o amenazas; el 12%, daños a símbolos religiosos cristianos; un 5% de episodios de violencia física; un 3% profanación de lugares santos cristianos; y un 2% acoso en internet.

España condena agresión y pide a Israel garantizar libertad de culto

El Gobierno de España expresó este sábado su "enérgica condena de la grave agresión sufrida" por la religiosa católica de nacionalidad francesa en Jerusalén y pidió a Israel que garantice la libertad de culto y tome medidas para impedir este tipo de actos.

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"España expresa su solidaridad con la víctima, y sus deseos de una pronta recuperación. El responsable debe rendir cuentas ante la justicia", ha apuntado el Ministerio de Asuntos Exteriores español en una nota.

"Israel debe garantizar la libertad de culto, respetar el statu quo en Jerusalén y adoptar medidas para impedir este tipo de actos violentos", añade el comunicado.

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