Caracas. La (FANB) de Venezuela denunció este martes una "perversa campaña" de difusión en redes sociales sobre la "supuesta presencia" de un helicóptero estadounidense cerca de islas de su país, que, advirtió, busca justificar una "agresión militar" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue en aguas caribeñas próximas a la nación suramericana.

Según un comunicado compartido por el titular de Defensa, Vladimir Padrino, se ha difundido información en redes sociales que "indica la supuesta presencia de un helicóptero estadounidense en proximidades de uno de los territorios insulares de , lo que comporta -afirmó- la posibilidad de que las mismas fuerzas militares de EU pudieran infligir daños" a la "aeronave, para provocar y fabricar un incidente o falso positivo".

"Lo anterior serviría de pretexto para justificar una escalada de agresiones militares en contra de nuestra nación, tal como lo ha hecho el imperialismo estadounidense en otros episodios históricos", expresó la FANB, que acusa a "sectores de la ", como el chavismo suele llamar a la oposición mayoritaria, de promover esta "campaña".

A juicio de la institución militar, se trata de "operaciones psicológicas contempladas en el tradicional libreto de de los EU, destinado a crear escenarios ficticios como condición previa para intervenciones armadas, en este caso bajo la fatua excusa de la 'lucha contra el narcotráfico', cuando en realidad se pretende un cambio de régimen forzado en Venezuela".

Asimismo, advirtió, un hecho como ese "arrastraría a la región a un conflicto de imprevisibles consecuencias".

La Fuerza Armada rechazó categóricamente esta "campaña" y exigió el cese de las "acciones belicistas y de guerra cognitiva", que atribuyó al secretario de Estado estadounidense, , y al enviado especial para Latinoamérica, Mauricio Claver-Carone.

"Nos aferramos a la tradición pacifista del Estado venezolano, pero, al mismo tiempo, a la irreductible determinación de defender la integridad territorial con firmeza y serenidad, en perfecta fusión popular-militar-policial, para , soberanía e independencia de la patria", agregó.

Este lunes, el presidente de Venezuela, , denunció un intento de promover un "relato sucio" contra autoridades venezolanas y de llevar al pueblo estadounidense a una "guerra en Suramérica", para, aseguró, propiciar un "cambio de régimen" y "robarle el petróleo, el gas y el oro" a su país.

EU acusa a Maduro de liderar el denominado , señalado por Washington como una organización terrorista presuntamente ligada al , que ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.

El Gobierno de Donald Trump desplegó en el Caribe ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó la semana pasada que 10 naves de combate F-35 fueran enviadas a una base aérea en .

Venezuela respondió con la movilización de buques, el alistamiento de millones de milicianos y con un "refuerzo especial" de la presencia militar en cinco regiones costeras del país.

