DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

La Agencia Antidrogas (DEA) presumió este lunes los resultados de una operación destinada a “desmantelar el Cártel de Sinaloa”, y que se saldó con la detención de 617 personas ligadas a la que Estados Unidos denomina Organización Terrorista Extranjera, así como la incautación de cientos de kilogramos de fentanilo y miles de cocaína, además de la incautación de más de 11 millones de dólares en efectivo.

En un comunicado, la DEA calificó al Cártel de Sinaloa como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional” y dijo estar comprometida a “desmantelar sus redes de mando, control y distribución”, tras señalarla de inundar Estados Unidos con drogas.

La operación contra el Cártel se realizó entre el 25 y el 29 de agosto de este año. Participaron agentes de la DEA de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.

El comunicado señala que la operación fue resultado de “una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la ley, la inteligencia y la colaboración nacional e internacional, utilizando todos los recursos del arsenal de la DEA para debilitar el mando y control del cártel de Sinaloa”.

Como resultado, fueron detenidas 617 personas. Pero además se incautaron:

480 kilogramos de fentanilo en polvo

en polvo 714 mil 707 pastillas falsificadas

2.2 toneladas de metanfetamina

7.46 toneladas de cocaína y

y 16.55 kilogramos de heroína.

La DEA señaló que en las operaciones se incautaron 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, además de 1 millón 697 mil 313 dólares en bienes. Asimismo, se confiscaron 420 armas de fuego. La agencia no detalló de qué tipo.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, afirmó Terrance Cole, jefe de la DEA, en el comunicado.

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará en su empeño hasta que el cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, añadió.

El comunicado resalta el compromiso de la DEA para colaborar con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros socios federales para garantizar que las operaciones actuales y futuras “impulsen los esfuerzos generales de Estados Unidos para combatir las organizaciones terroristas designadas y la delincuencia organizada transnacional”.

