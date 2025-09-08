Más Información

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp a los 81 años

Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp a los 81 años

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

CIBanco e Intercam se diluyeron en julio; pierden activos y captación

CIBanco e Intercam se diluyeron en julio; pierden activos y captación

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

Estrena SCJN nueva imagen institucional; representa un cambio de época

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

La (DEA) presumió este lunes los resultados de una operación destinada a “desmantelar el Cártel de Sinaloa”, y que se saldó con la detención de 617 personas ligadas a la que Estados Unidos denomina , así como la incautación de cientos de kilogramos de fentanilo y miles de cocaína, además de la incautación de más de 11 millones de dólares en efectivo.

En un comunicado, la DEA calificó al como “una de las amenazas más importantes para la seguridad pública, la salud pública y nuestra seguridad nacional” y dijo estar comprometida a “desmantelar sus redes de mando, control y distribución”, tras señalarla de inundar Estados Unidos con drogas.

La operación contra el Cártel se realizó entre el 25 y el 29 de agosto de este año. Participaron agentes de la DEA de 23 divisiones nacionales y siete regiones extranjeras.

Lee también participa

El comunicado señala que la operación fue resultado de “una combinación del mayor enfoque de la DEA en la aplicación de la ley, la y la colaboración nacional e internacional, utilizando todos los recursos del arsenal de la para debilitar el mando y control del cártel de Sinaloa”.

Como resultado, fueron detenidas 617 personas. Pero además se incautaron:

  • 480 kilogramos de fentanilo en polvo
  • 714 mil 707 pastillas falsificadas
  • 2.2 toneladas de metanfetamina
  • 7.46 toneladas de cocaína y
  • 16.55 kilogramos de heroína.

La DEA señaló que en las operaciones se incautaron 11 millones 111 mil 483 dólares en efectivo, además de 1 millón 697 mil 313 dólares en bienes. Asimismo, se confiscaron 420 . La agencia no detalló de qué tipo.

“Estos resultados demuestran el firme compromiso de la DEA con la protección del pueblo estadounidense”, afirmó , jefe de la DEA, en el comunicado.

Lee también

“Cada kilogramo de veneno incautado, cada dólar confiscado a los cárteles y cada detención que realizamos representan vidas salvadas y comunidades defendidas. La DEA no cejará en su empeño hasta que el cártel de Sinaloa sea desmantelado por completo”, añadió.

El comunicado resalta el compromiso de la DEA para colaborar con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otros socios federales para garantizar que las operaciones actuales y futuras “impulsen los esfuerzos generales de para combatir las organizaciones terroristas designadas y la delincuencia organizada transnacional”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Jornada laboral de 40 horas en México: Proponen pago extra por trabajar en sábado. ¿De cuánto es el monto? Foto: Adobe

Menos horas y más dinero: la jornada laboral de 40 horas incluiría pago extra para quienes trabajen en sábado

Beca Rita Cetina 2025 estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses. Foto: Beca Rita Cetina / Canva

Beca Rita Cetina 2025: estos son los 5 pasos para recibir $1,900 pesos por 30 meses

Estados Unidos. Foto: iStock

¿Tramitas tu visa americana en 2025? Este es el consulado donde TARDAS MÁS tiempo

Ganado de ovejas. Foto: Pixabay

Buscan pastor de ganado en rancho de Estados Unidos: Dan vivienda, comida y salario de $2,058 dólares

Visa americana. iStock

Embajada publica 5 preguntas para saber si puedes renovar la visa americana SIN ENTREVISTA