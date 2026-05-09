El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "está todavía valorando" la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares situadas en Italia, tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.

En una entrevista exclusiva con el diario italiano 'Corriere della Sera' por vía telefónica, el mandatario evitó profundizar en el desplazamiento de efectivos desde Alemania, pero confirmó que la posibilidad de trasladar tropas desde Italia sigue sobre la mesa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de cinco mil soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

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"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", afirmó Trump, dejando entrever un malestar por la falta de apoyo en operaciones estratégicas recientes.

El descontento de la Casa Blanca se remonta a la negativa de Roma de permitir el uso de la base de Sigonella, en la isla de Sicilia, para misiones vinculadas al conflicto con Irán.

Al respecto, el Ejecutivo que lidera la primera ministra Giorgia Meloni ha reiterado siempre que Italia "no está en guerra ni quiere participar en ella", subrayando que el uso de sus instalaciones se rige por acuerdos internacionales y que cualquier excepción debe ser autorizada "caso por caso" por el Parlamento.

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Preguntado por la oferta de Italia de enviar buques para desminar el estrecho de Ormuz una vez se estabilice la región, Trump insistió en su postura: "Italia no estuvo allí cuando la necesitamos".

La entrevista se produce apenas un día después de que el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, se reuniera en Roma con Meloni para limar tensiones tras las recientes discrepancias entre Washington y el Gobierno italiano.

Rubio, que se definió ante la prensa como un "defensor de la OTAN", destacó que una de las ventajas de la alianza es permitir a EU mantener fuerzas desplegadas en Europa y contar con bases con capacidad logística "de proyectar poder en caso de contingencias".

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Sin embargo, aprovechó para reprochar que la negativa de algunos países de la OTAN a permitir el uso de bases militares "obstaculizó la misión" y "creó peligros innecesarios", citando explícitamente a España.

Preguntado por la situación concreta de las bases en Italia, Rubio aseguró que no habló con Meloni sobre una posible retirada de tropas estadounidenses ni sobre una eventual salida de Estados Unidos de la OTAN, y señaló que tales decisiones "corresponden al presidente".

Por último, preguntado sobre la carta de respuesta de Irán a las exigencias de Washington para llegar a un acuerdo de paz, Trump prefirió no comentar.

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