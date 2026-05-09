Más Información

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas

Cementerio de autos, la huella de la batalla entre Chapitos y Mayiza en Sinaloa; unidades permanecen quemadas y baleadas

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos

Marina asegura embarcación con 26 bultos de presunta cocaína frente a costas de Guerrero; hay dos extranjeros detenidos

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

Madres reclaman por recorte escolar 2025-2026; “por eso estamos como estamos, el país no progresa”

"Casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón"; Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecidos

"Casi va a ser el 10 de mayo y no tenemos alegría en nuestro corazón"; Ceci Flores llama a seguir la lucha por hijos desaparecidos

VIDEO: Con un sí, BTS acepta regresar a México en 2027; Sheinbaum comparte momento de la propuesta

VIDEO: Con un sí, BTS acepta regresar a México en 2027; Sheinbaum comparte momento de la propuesta

Gobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”

Gobiernos de 3 estados rechazan cambios en calendario escolar de la SEP; aseguran que “educación debe ser prioridad”

Estudio ARMA: Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Estudio ARMA: Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

En el 27 está en juego el movimiento: Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos,, aseguró este sábado que "está todavía valorando" la posibilidad de retirar tropas estadounidenses de las bases militares situadas en , tras el reciente anuncio de reducción de efectivos en Alemania.

En una entrevista exclusiva con el diario italiano 'Corriere della Sera' por vía telefónica, el mandatario evitó profundizar en el desplazamiento de efectivos desde , pero confirmó que la posibilidad de trasladar tropas desde Italia sigue sobre la mesa.

El Pentágono anunció la semana pasada la retirada de cinco mil soldados de Alemania, que alberga uno de los mayores contingentes de tropas estadounidenses fuera de su territorio, aunque Trump posteriormente dijo que la reducción de tropas sería todavía "mucho mayor".

Le también

"Italia no estuvo allí cuando la necesitábamos. Y yo siempre he estado para Italia, y también mi país", afirmó Trump, dejando entrever un malestar por la falta de apoyo en operaciones estratégicas recientes.

El descontento de la se remonta a la negativa de Roma de permitir el uso de la base de Sigonella, en la isla de Sicilia, para misiones vinculadas al conflicto con Irán.

Al respecto, el Ejecutivo que lidera la primera ministra ha reiterado siempre que Italia "no está en guerra ni quiere participar en ella", subrayando que el uso de sus instalaciones se rige por acuerdos internacionales y que cualquier excepción debe ser autorizada "caso por caso" por el Parlamento.

Le también

Preguntado por la oferta de Italia de enviar buques para desminar el estrecho de Ormuz una vez se estabilice la región, Trump insistió en su postura: "Italia no estuvo allí cuando la necesitamos".

La entrevista se produce apenas un día después de que el secretario de Estado de EU, , se reuniera en Roma con Meloni para limar tensiones tras las recientes discrepancias entre Washington y el Gobierno italiano.

Rubio, que se definió ante la prensa como un "defensor de la OTAN", destacó que una de las ventajas de la alianza es permitir a EU mantener fuerzas desplegadas en Europa y contar con bases con capacidad logística "de proyectar poder en caso de contingencias".

Le también

Sin embargo, aprovechó para reprochar que la negativa de algunos países de la OTAN a permitir el uso de "obstaculizó la misión" y "creó peligros innecesarios", citando explícitamente a España.

Preguntado por la situación concreta de las bases en Italia, Rubio aseguró que no habló con Meloni sobre una posible retirada de tropas estadounidenses ni sobre una eventual salida de Estados Unidos de la , y señaló que tales decisiones "corresponden al presidente".

Por último, preguntado sobre la carta de respuesta de Irán a las exigencias de Washington para llegar a un acuerdo de paz, Trump prefirió no comentar.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta. Foto: Hugo Salvador El Universal

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta

Día de las Madres: Foto iStock/ Choreograph

¿Cuándo es el Día de las Madres en México y Estados Unidos? 5 ideas de regalo con poco presupuesto

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

Día de las Madres. Foto: iStock/ Choreograph

Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de mayo

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla