Washington.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que podría retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España e Italia, después de haber amenazado ya con hacerlo en Alemania, debido a la falta de apoyo de esos países ante la guerra en Irán.

Al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca si planeaba hacer con España e Italia lo mismo que con Alemania, el presidente respondió: “Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando nosotros los necesitamos, ellos no estuvieron ahí. Tenemos que recordar eso”.

Sobre Alemania, consideró que está haciendo un “trabajo terrible”. “Tiene problemas de inmigración, tiene problemas energéticos. Tiene problemas de todo tipo y tiene un gran problema con Ucrania, porque están metidos en ese lío”, subrayó el mandatario.

“El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra con Rusia/Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está roto, especialmente en materia de inmigración y energía; y menos tiempo a interferir con aquellos que están eliminando la amenaza nuclear iraní”, escribió antes en Truth Social. Trump anunció el miércoles que su gobierno “está estudiando y analizando la posible reducción de tropas en Alemania”.

Alerta en RU, en nivel severo

Ayer mismo, Reino Unido elevó de “sustancial” a “severo” el nivel de amenaza de terrorismo, tras un ataque con cuchillo contra judíos ocurrido el miércoles, que dejó dos personas heridas. Este nivel de alerta significa que “un ataque es muy probable en los próximos seis meses”.

El ataque del miércoles es el más reciente de una ola de agresiones, en las últimas semanas, contra la comunidad judía. Un grupo poco conocido, sospechoso de tener vínculos con las autoridades iraníes, “Harakat Ashab al Yamin al Islamiyya” (Hayi), reivindicó la autoría.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que “necesitamos poderes más fuertes para hacer frente a la amenaza maligna que representan Estados como Irán, porque sabemos con certeza que quieren dañar a los judíos británicos”.

Afirmó que su gobierno “hará todo lo que esté en nuestro poder para erradicar este odio”. Miembros de la comunidad judía acusaron a Starmer de no hacer suficiente contra el antisemitismo.