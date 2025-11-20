Más Información

Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad: Sheinbaum; “se equivocan quienes alientan la violencia”, asegura

EN VIVO Desfile Cívico-Militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana; sigue aquí el minuto a minuto

Cae “L-12”, objetivo prioritario con tres órdenes de aprehensión; detienen a 14 personas más en Sinaloa

Caso Carlos Manzo: "El R1", el otro autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan; así orquestó el homicidio, según Harfuch

Convocatoria a marcha de Generación Z en la UNAM no registra ningún asistente; explanada de Ciudad Universitaria luce vacía

El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

INEGI cambia metodología y las cifras positivas de lectura se disparan 

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Marcha de Generación Z en CDMX: Definen situación jurídica de 13 de los 18 imputados; Fiscalía solicita medidas cautelares diferenciadas

Metro CDMX cierra seis estaciones por marcha de la Generación Z y desfile del 20 de noviembre

Bogotá.- La compañía Leonardo Helicopters suspendió temporalmente el soporte técnico al helicóptero asignado al presidente colombiano, , luego de que el mandatario fuera incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, conocida como "Lista Clinton".

Así lo manifestó la empresa con sede en Filadelfia (EU) y filial del grupo italiano Leonardo, en una carta dirigida a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en la que explicó que, "debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos (...) debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008)".

La misiva, publicada por la revista Semana, agregó que esta determinación fue adoptada "mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos".

Necesaria una licencia para dar soporte técnico al helicóptero de Petro

Según la compañía, las recientes "disposiciones regulatorias" emitidas en Estados Unidos obligan a actualizar y tramitar una licencia específica para continuar prestando soporte técnico al helicóptero presidencial.

Igualmente, la carta explicó que la medida "se adopta con el propósito de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales".

"En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC (Fuerza Aeroespacial Colombiana)", aseguró la empresa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en octubre pasado sanciones financieras al presidente Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico".
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en octubre pasado sanciones financieras al presidente Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico". Foto: Archivo

"No la necesito": Petro anuncia venta del helicóptero presidencial

Al respecto, Petro dijo en sus redes sociales que el Estado colombiano "no está sancionado" y anunció que pondrá a la venta la aeronave porque, afirmó, "prácticamente no la necesito".

Además, dijo que pidió a sus abogados iniciar una demanda "contra la firma Leonardo por incumplimiento de su contrato hasta la caducidad".

"La firma Leonardo italiana ofende a Colombia. Le solicito al movimiento democrático italiano realizar la respectiva investigación y adelantar el debate en Italia de lo que significa esta actitud. Si confunden el estado (sic) con mi persona entonces tendrían que retirarse toda las firmas italianas que contratan con el estado", aseguró el gobernante colombiano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en octubre pasado sanciones financieras al presidente Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un "líder del narcotráfico".

También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti. Todos ellos quedaron incluidos en la lista de la OFAC, por lo cual les bloquearon todos los activos y propiedades en Estados Unidos y se prohibió hacer transacciones con ellos.

Petro ha calificado esa decisión como una "paradoja" porque, según él, bajo su mandato ha liderado acciones para luchar contra el narcotráfico.

