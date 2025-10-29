Más Información

Rescatan a más de 30 niños en albergue de CDMX; operativo ocurrió por denuncia de violación

"Ya se está solucionado la entrega de medicamentos" dice Rafael Gual, director de la Cámara de la Industria Farmacéutica en Con los de Casa

Rector de la UNAM llama a retomar clases presenciales; no nos dejaremos vencer por falsas amenazas ni presiones, dice

Levy está en libertad, pero con medidas cautelares: gobierno de México; se trabaja con Portugal para su entrega

Los Blue Jays de Toronto se imponen a los Dodgers en el Juego 5 y toman la delantera en la Serie Mundial

Simón Levy en tres actos: una llamada, un par de (supuestos) balazos y una aclaración; aquí el caso completo

"No pedimos limosna, exigimos justicia" Campesinos de Guanajuato inconformes con acuerdo federal, continúan bloqueos

Landau reprueba posicionamiento de México sobre el bloqueo a Cuba; perpetúa un mito y apoya dictadura, señala

Por bloqueos de agricultores, Canacintra reporta pérdidas de poco más 2 mil mdp

Cancelación de EU a 13 rutas aéreas mexicanas entraría en vigor dentro de 3 meses: SICT

Padres de Kimberly Moya, joven desaparecida en Naucalpan, exigen que FGR atraiga el caso

Tras 12 horas de bloqueos, piperos del Edomex levantan protesta en autopista México-Querétaro a la altura de Tepotzotlán

Bogotá.- Compañías que operan en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, negaron abastecer de combustible el avión en el que viajó a Arabia Saudí el presidente colombiano, , porque el mandatario fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de , conocida como

Así lo informaron este miércoles medios locales como el periódico bogotano El Tiempo, que señaló que algunas de las empresas que prestan este servicio tienen capital de origen estadounidense y desistieron de suministrar el combustibles al avión presidencial colombiano por temor a "incurrir en graves violaciones de las regulaciones de la OFAC".

"Fuentes cercanas de la Casa de Nariño le confirmaron a este medio que tal suceso, el cual sigue colocando en el ojo del huracán al jefe de Estado, es verdad", señaló el diario.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: EFE/AP
Petro, por su parte, agradeció el martes, antes de que se conociera lo ocurrido con el combustible, "la ayuda del Reino de España para poder llegar" a donde fue invitado, sin dar más detalles del suceso.

En ese sentido, El Tiempo señaló que el avión presidencial colombiano fue traslado a una base militar donde reabasteció combustible y siguió su camino hacia Arabia Saudí.

EFE consultó esa versión con la Presidencia y otras autoridades, pero no hubo respuesta.

¿Por que Gustavo Petro se encuentra en 'Lista Clinton'?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes pasado la inclusión de Petro; su esposa, Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, en la lista de la OFAC por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Esto implica el bloqueo de sus activos en EU y la prohibición de transacciones con ellos.

Sin embargo, Petro aseguró la semana pasada que no posee bienes ni cuentas en Estados Unidos y que, por tanto, las sanciones financieras impuestas por la Administración de Donald Trump no lo afectan.

Las tensiones entre Bogotá y Washington se agudizaron en septiembre, cuando Washington retiró a Colombia -considerado el mayor productor mundial de cocaína- de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

También en septiembre, Estados Unidos revocó el visado al presidente colombiano tras su participación en una convocatoria propalestina en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

