Un edificio de la policía militar rusa se derrumbó en el recinto de una base del ejército en las afueras de San Petersburgo, informó el gobernador local, añadiendo que las autoridades están investigando las causas.

“Di instrucciones a las fuerzas de seguridad para que ayuden al ejército a retirar los escombros y rescatar a las víctimas tras el colapso de un edificio de la policía militar en el territorio de una unidad militar en Sertolovo”, declaró el gobernador Alexander Drozdenko.

“Las causas del incidente están siendo investigadas”, añadió.

Sertolovo se encuentra a pocos kilómetros al norte de San Petersburgo, la segunda ciudad de Rusia.

Medios locales publicaron imágenes, no verificadas por AFP, que muestran un edificio parcialmente derrumbado y afirmaron que al menos dos personas han fallecido, un balance que por el momento no ha sido confirmado por las autoridades.

Derrumbes accidentales de edificios, en particular relacionados con fugas de gas, se producen con regularidad en Rusia.

Desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala contra Ucrania en 2022, las fuerzas armadas ucranianas también han atacado en repetidas ocasiones instalaciones militares.

