Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Sheinbaum reacciona a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel durante sesión; "que la Cámara de Diputados tome sus sanciones"

PT busca instaurar cumpleaños de AMLO como "Día Nacional del Bienestar"; iniciativa es turnada a comisiones en San Lázaro

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Lloverá fuerte en 21 estados del país, alerta SMN; se aproxima frente frío en el norte

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Nueva York. La policía de la ciudad de publicó imágenes de una mujer buscada para ser interrogada después de que una bebé con el cordón umbilical aún unido fuera abandonada en una concurrida en el centro de Manhattan.

La bebé fue dejada el lunes en un pasillo de la estación de metro 34th durante la hora pico de la mañana. La estación de metro está conectada al complejo más amplio de Penn Station, el centro ferroviario más concurrido del país, que se encuentra debajo del estadio Madison Square Garden.

Las autoridades están pidiendo la ayuda del público para identificar a la mujer, quien se ve en un video de dos segundos en una acera de la ciudad, llevando algo que parece estar envuelto en un bulto y sosteniéndolo como alguien sostendría a un bebé. La lo califica de un caso de poner en peligro el bienestar de un niño.

La bebé fue encontrada desatendida y envuelta en una manta, informó la policía. Fue llevada a un hospital para una y se encuentra en condición estable.

La policía indicó que recibió reportes de que una persona no identificada dejó a la bebé en la estación y huyó. Las autoridades acordonaron una sección del pasillo y una escalera con cinta amarilla después.

"Lo llamo el 'Milagro en la Calle 34'", dijo a periodistas Demetrius Crichlow, presidente de New York City Transit, aludiendo a la clásica película navideña.

Nueva York tiene una ley que permite a una madre entregar a un en una estación de policía o de bomberos hasta 30 días después del nacimiento, sin peligro a ser procesada.

