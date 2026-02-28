Más Información

Sheinbaum recorre Sinaloa con fuerte dispositivo de seguridad; no están solos, asegura

FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo

EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto

Trump confirma muerte de Ali Khamenei, líder de Irán; llama al pueblo iraní a "recuperar" su país

Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto

México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics

"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers

Artículo 19 condena amenazas contra Loret de Mola; exige investigación y protección al periodista

Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas

Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos

Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas; autoridades buscaban a "El Geras"

Suman 11 muertos en dos volcaduras de vehículos en carreteras de Morelos; 8 de las víctimas iban de excursión

El presidente de la comisión parlamentaria para la aplicación de la Ley de Amnistía en , el diputado Jorge Arreaza, informó este sábado que 31 militares fueron excarcelados con "medidas alternativas" con el objetivo de contribuir a la paz y al encuentro nacional.

A través de un mensaje en X, el diputado indicó que el Sistema de Justicia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) acordó otorgar estas medidas el viernes a los militares que, dijo, "ya se encuentran en libertad".

Arreaza no precisó las identidades de los militares o cuáles son sus causas ante la Justicia.

El viernes, el presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, informó de la excarcelación de al menos ocho presos políticos militares, entre ellos, Rocío Fernández, capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente al pueblo indígena wayuu, y Jesús Sifontes, teniente de corbeta de la Armada.

Foro Penal indicó que ambos estaban "arbitrariamente" detenidos desde agosto de 2024, cuando atravesaba una crisis que se desató tras la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las presidenciales de julio de ese año proclamada por un organismo electoral afín al chavismo que luego no publicó las actas de votación.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó la semana pasada por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Asimismo, creó una comisión especial para garantizar el cumplimiento de la norma, además de revisar casos "no contemplados" en la ley, una función que también cumplirá el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, instalado en enero por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de por parte de el pasado mes.

Rodríguez pidió, tras la aprobación de la ley, revisar de forma "expedita" aquellos casos que no estén dentro de la normativa aprobada.

