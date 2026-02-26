Más Información

David Colmenares va por reelección en la Auditoria Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Cae "El Lexus", integrante de la célula de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo en Matamoros; hay otros seis detenidos

Reportan 631 autos robados en el "Jaliscazo"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Corte realiza primera sesión en plaza pública de Chiapas; ministros visten traje típico de Tenejapa

Sobrevuelos, patrullaje terrestre y sonidos de sirenas; el día a día en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho"

Vehículo que transportaba peregrinos de Toluca choca con camión estacionado en Avenida Constituyentes; hay al menos 15 lesionados

“No había necesidad”; usuario exhibe y regaña a extranjeros en Oxxo robando tras la muerte de “El Mencho”

El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de que reclamó ayer.

La "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.

La documentación incluye una declaración jurada de en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.

