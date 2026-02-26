Más Información

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Sobrevuelos, patrullaje terrestre y sonidos de sirenas; el día a día en Puerto Vallarta, tras el abatimiento de "El Mencho"

Reportan 631 autos robados en el "Jaliscazo"; fue un "evento atípico", dice AMIS

Al menos dos de los implicados en enfrentamiento de Cuba eran de EU; uno murió y el otro esta detenido

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Detención de "El Mencho" hubiera desatado violencia extrema o terrorismo para liberarlo, considera experto; inició guerra por territorio, dice

Acusan a René Arzate García, del Cártel de Sinaloa, de narcoterrorismo en EU; sube recompensa a 5 mdd por “La Rana"

Corte realiza primera sesión en plaza pública de Chiapas; ministros visten traje típico de Tenejapa

“No había necesidad”; usuario exhibe y regaña a extranjeros en Oxxo robando tras la muerte de “El Mencho”

Fórmula de distribución de plurinominales no se modifica en propuesta de Sheinbaum; solo cambia integración de las listas, explica Alcalde

Reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo alcanzan 4 mil 500 pesos; paquetes incluyen menú o solo acceso

Marx Arriaga acusa a Maru Campos y a Mario Delgado de impedir su regreso como académico; se reintegrará en segundo ciclo 2026

Un grupo de parlamentarios brasileños protagonizó este jueves una trifulca luego de que una comisión del aprobara levantar el secreto bancario y fiscal de un hijo del presidente cuyo nombre ha sido citado en una investigación de un escándalo de corrupción.

La decisión de una comisión mixta de investigar las cuentas de Fábio Luís Lula da Silva, hijo mayor del mandatario brasileño, desató la furia de los oficialistas que se dirigieron hacia la mesa principal para protestar por el resultado de la votación.

La queja abrió paso inmediato a un tumulto que terminó en empujones, insultos y golpes entre algunos parlamentarios, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión, sin que el tema pasara a mayores.

Los oficialistas cuestionaron la forma de votación y afirmaron que hubo un error en el conteo de votos, aunque el presidente de la comisión, el senador Carlos Viana, rechazó esas alegaciones.

El nombre de Fábio Luís Lula da Silva fue citado por un testigo en el marco de una investigación de un escándalo de que gira en torno a desvíos en la Seguridad Social, pero de momento no existe ninguna imputación contra el hijo del gobernante.

En diciembre pasado la oposición pidió que la comisión que investiga el escándalo citara al hijo del presidente a un interrogatorio, pero la propuesta fue rechazada debido a que hasta el momento no había ningún indicio.

Pero este año, la Policía Federal incautó mensajes de Antônio Carlos Camilo Antunes, señalado como el jefe de la organización que desviaba recursos de los pagos a los jubilados, con una empresaria amiga del hijo del presidente, también conocido como 'Lulinha'.

De acuerdo con el instructor de la comisión, diputado Alfredo Gaspar, esas comunicaciones sugieren que el hijo del presidente Lula habría actuado como "socio oculto" en operaciones vinculadas a pagos realizados por Antunes a la empresaria, amiga de 'Lulinha' y quien también está bajo investigación.

A comienzos de mes,dijo en una entrevista al portal UOL que cuando el nombre de su hijo comenzó a sonar por el caso, lo había llamado al Palacio presidencial y le había dicho: "solo tu sabes la verdad. Si tienes alguna cosa relacionada vas a pagar el precio de tener alguna cosa. Si no tienes nada, defiéndete".

