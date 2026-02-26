Más Información

São Paulo. El número de causado por las que afectan al sureste de Brasil aumentó a 53 en el estado de Minas Gerais, mientras que los equipos de rescate buscan a 15 desaparecidos, informaron este jueves fuentes oficiales.

El balance, divulgado por el cuerpo de Bomberos, recoge el hallazgo de seis cadáveres que hasta el miércoles eran dados como .

El mayor número de víctimas, 47 fallecidos y 13 desaparecidos, se registró en Juiz de Fora, una ciudad de medio millón de habitantes situada en el sur de Minas Gerais, cerca de la frontera con .

El resto de víctimas se registraron en Ubá, un municipio a unos 100 kilómetros de distancia, también ubicado en la llamada Zona da Mata, una región serrana que suele registrar fuertes precipitaciones en el .

El temporal empezó el lunes y causó multitud de deslizamientos de tierra, graves que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Las lluvias persisten y causaron nuevas inundaciones y derrumbes en la mañana de este jueves, mientras que los y las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para a las personas afectadas.

Alrededor de tres mil 600 habitantes de Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares desde el lunes y se encuentran alojados en refugios temporales y casas de familiares.

