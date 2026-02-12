Más Información

El gobierno de decretó el miércoles el estado de emergencia por las que azotan varias regiones del norte del país, debido a una atípica temporada de lluvias que deja casi una veintena de muertos.

La crisis golpea especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde, según las autoridades, más de 150 mil habitantes sufren a causa de los de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.

La agencia de había reportado el lunes 22 muertos en todo el país, pero corrigió la cifra a 18.

Personas intentan rescatar sus pertenencias este sábado luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado en Montería (Colombia). El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que decretará un nueva emergencia social, económica y ambiental para hacerle frente a las inundaciones que afectan gran parte de Colombia. Foto: EFE
Personas intentan rescatar sus pertenencias este sábado luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado en Montería (Colombia). El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que decretará un nueva emergencia social, económica y ambiental para hacerle frente a las inundaciones que afectan gran parte de Colombia. Foto: EFE

El decreto de emergencia expedido por el gobierno le permite al presidente tomar medidas extraordinarias para atender la durante 30 días, como destinar recursos del presupuesto nacional a esas zonas sin autorización del Congreso.

La medida aplica para los ocho departamentos más golpeados por el , la mayoría en la región Caribe: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El gobierno calcula que más de cuatro mil 300 viviendas han quedado destruidas por la emergencia.

Personas caminan junto a un animal por una calle inundada este sábado, luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado en Montería (Colombia). El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que decretará un nueva emergencia social, económica y ambiental para hacerle frente a las inundaciones que afectan gran parte de Colombia. Foto: EFE
Personas caminan junto a un animal por una calle inundada este sábado, luego de una nueva creciente del río Sinú que afectó el barrio El Dorado en Montería (Colombia). El presidente colombiano Gustavo Petro anunció que decretará un nueva emergencia social, económica y ambiental para hacerle frente a las inundaciones que afectan gran parte de Colombia. Foto: EFE

La mayor parte de las zonas afectadas son extensas planicies óptimas para el y la agricultura.

Las autoridades estiman que hasta 300 mil hectáreas están inundadas en Colombia, mientras que el gremio de informó de la muerte de por lo menos mil 200 cabezas de ganado.

