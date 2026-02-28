Más Información
FGR confirma entrega del cuerpo de "El Mencho", exlíder del CJNG a familiares; se realizaron pruebas genéticas para identificarlo
"Hay indicios" de que el líder de Irán Alí Khamenei murió: Netanyahu; habría sido en los ataques de EU e Israel de este sábado
EN VIVO: EU e Israel atacan Irán; la República Islámica responde con ola de misiles, sigue aquí el minuto a minuto
Cae Jorge Yáñez, excontador de Emilio Lozoya en Querétaro; es acusado por defraudación de 28 mdp en el sexenio de Peña Nieto
"El Mencho" surtía fusiles Barretts, AK-47 y AR-15 a sus jefes de plaza; narconómina revela pagos en tecnología y hackers
SRE informa que no hay mexicanos lesionados por ataques de EU e Israel contra Irán; pide permanecer en lugares seguros
Llega a Cuba segundo cargamento de ayuda humanitaria de México a la isla; lleva casi mil 200 toneladas
Defensa va por unidades con máximo blindaje; deben soportar ataques de armas de alto calibre, granadas y explosivos
Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas; autoridades buscaban a "El Geras"
Lima.- La capital de Perú, Lima, y la aledaña provincia de Callao fueron declaradas en estado de emergencia por el presidente interino José María Balcáza r, informó el gobierno el sábado, como una medida que busca afrontar la creciente violencia y criminalidad en esas localidades.
El estado de excepción regirá por 30 días, según un reporte de la presidencia publicado en su página web, y contempla la restricción de ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, de reunión y seguridades personales.
El decreto suscrito la víspera por Balcázar sustenta la medida en “un grave incremento de la violencia y la criminalidad, que requieren medidas extraordinarias” por parte del Estado.
Lee también Perú descarta ingreso por la fuerza en la embajada de México; “ni siquiera se está considerando”
Entre otras, establece restricciones en las cárceles del país durante los regímenes de visita y refuerza controles para la inhibición de telecomunicaciones.
Es la tercera vez que Balcázar dicta un estado de emergencia desde que el Congreso le encargó el poder 10 días atrás, luego de la destitución de José Jerí en medio de escándalos de corrupción, luego de cuatro meses de gobierno. Las dos primeras declaratorias se relacionaron con la emergencia por las lluvias.
Aunque Jerí también dictó el estado de emergencia para Lima y Callao durante su corta gestión, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos.
Lee también Lomito, el único sobreviviente de accidente aéreo que dejó 15 muertos en Perú; víctimas eran militares y sus familias
Según los últimos datos oficiales, Perú cerró el 2025 con la tasa más alta de homicidios en los últimos años con 10.7 por cada 100 mil habitantes, superior a los 10.1 del 2024. Lima y Callao sobresalieron con tasas de 23.1 y 22.6, respectivamente.
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]