Lima.- La capital de Perú, Lima, y la aledaña provincia de Callao fueron declaradas en estado de emergencia por el presidente interino José María Balcáza r, informó el gobierno el sábado, como una medida que busca afrontar la creciente violencia y criminalidad en esas localidades.

El estado de excepción regirá por 30 días, según un reporte de la presidencia publicado en su página web, y contempla la restricción de ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito, de reunión y seguridades personales.

El decreto suscrito la víspera por Balcázar sustenta la medida en “un grave incremento de la violencia y la criminalidad, que requieren medidas extraordinarias” por parte del Estado.

Lee también Perú descarta ingreso por la fuerza en la embajada de México; “ni siquiera se está considerando”

Entre otras, establece restricciones en las cárceles del país durante los regímenes de visita y refuerza controles para la inhibición de telecomunicaciones.

Es la tercera vez que Balcázar dicta un estado de emergencia desde que el Congreso le encargó el poder 10 días atrás, luego de la destitución de José Jerí en medio de escándalos de corrupción, luego de cuatro meses de gobierno. Las dos primeras declaratorias se relacionaron con la emergencia por las lluvias.

Aunque Jerí también dictó el estado de emergencia para Lima y Callao durante su corta gestión, los índices de violencia y criminalidad siguen siendo altos.

Lee también Lomito, el único sobreviviente de accidente aéreo que dejó 15 muertos en Perú; víctimas eran militares y sus familias

Según los últimos datos oficiales, Perú cerró el 2025 con la tasa más alta de homicidios en los últimos años con 10.7 por cada 100 mil habitantes, superior a los 10.1 del 2024. Lima y Callao sobresalieron con tasas de 23.1 y 22.6, respectivamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc