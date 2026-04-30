París. Un hombre está en prisión provisional acusado de haber violado a al menos 34 niños en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, en un caso que sale a la luz en la estela de dos grandes escándalos sexuales en Francia: el del médico pederasta Joël Le Scouarnec y las violaciones a Gisèle Pelicot.

La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône anunció este jueves que se ha puesto en marcha un dispositivo de atención a las potenciales víctimas e indicó que, próximamente, se organizará una reunión con la juez encargada de la investigación.

Según los elementos que manejan los investigadores, el sospechoso, un padre de familia de 40 años, violó entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que iban a su domicilio para jugar con sus propios hijos. El diario 'Le Monde' reveló que el sospechoso hizo grabaciones.

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La investigación comenzó a tomar cuerpo a finales de 2024, cuando tres familias presentaron denuncias por agresiones sexuales a sus hijos cometidas durante fiestas de pijamas organizadas en la residencia del sospechoso.

En ese momento, el hombre fue puesto bajo custodia policial e intentó suicidarse.

Desde enero de 2025 el sospechoso está en prisión provisional, formalmente acusado de agresión sexual contra menores y grabación y tenencia de imágenes pedopornográficas. Los gendarmes han descubierto más de 300 fotos y vídeos.

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Este escándalo se ha hecho público un año después de la condena a 20 años de cárcel al cirujano Joël Le Scouarnec por violar y agredir sexualmente a 299 víctimas, en su mayoría cuando eran menores de edad, en varios hospitales franceses en los que trabajó, entre 1989 y 2014.

A finales de 2024 se había hecho pública la sentencia del caso de Gisèle Pelicot, la mujer violada en estado de inconsciencia bajo el efecto de fármacos durante una década por decenas de desconocidos y por su propio marido, que era quien los iba a buscar y que fue condenado a pasar 20 años entre rejas.

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