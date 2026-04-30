Más Información

Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rocha; si no, es político, dice

Sheinbaum pide pruebas claras en caso Rocha; si no, es político, dice

Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica

Sin pruebas “no hay nada que temer”, dice Sheinbaum a Rubén Rocha tras acusaciones de EU; sostuvieron llamada telefónica

FGR: extradición, sólo si hay pruebas de cargos

FGR: extradición, sólo si hay pruebas de cargos

"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya

"Es el García Luna de López Obrador": Loret de Mola Con los de Casa; abordan caso de Rubén Rocha Moya

Los Chapitos, clave en elección de gobernador

Los Chapitos, clave en elección de gobernador

Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza

Infografía: Lista completa de funcionarios acusados de narcotráfico por EU; figuran Rubén Rocha y Enrique Inzunza

“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México

“Un embajador no puede tener actitud injerencista”; Sheinbaum cuestiona postura de Ronald Johnson sobre México

"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha

"No se ha aclarado lo de Chihuahua", dice Sheinbaum sobre caso de agentes de la CIA; responde a críticas por Rubén Rocha

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

Especialistas descartan extradición fast track de Rocha Moya; acusaciones son mediáticas y buscan generar presión a México, afirman

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

VIDEO: Así defendía AMLO a Rubén Rocha, acusado de pactar con el Cártel de Sinaloa; afirmó que violencia en el estado era culpa de EU

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Alcaldesa de León abandona el PAN y se suma a Movimiento Ciudadano; Jorge Álvarez Máynez la perfila para liderar Guanajuato

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

París. Un hombre está en prisión provisional acusado de haber a al menos 34 niños en la pequeña localidad de Lucenay, al norte de Lyon, en un caso que sale a la luz en la estela de dos grandes en Francia: el del médico pederasta Joël Le Scouarnec y las violaciones a .

La Fiscalía de Villefranche-sur-Saône anunció este jueves que se ha puesto en marcha un dispositivo de atención a las potenciales e indicó que, próximamente, se organizará una reunión con la juez encargada de la investigación.

Según los elementos que manejan los investigadores, el sospechoso, un padre de familia de 40 años, violó entre 2020 y 2024 a niños de entre 3 y 9 años que iban a su domicilio para jugar con sus propios hijos. El diario 'Le Monde' reveló que el sospechoso hizo grabaciones.

Lee también

La investigación comenzó a tomar cuerpo a finales de 2024, cuando tres familias presentaron denuncias por a sus hijos cometidas durante fiestas de pijamas organizadas en la residencia del sospechoso.

En ese momento, el hombre fue puesto bajo custodia policial e intentó suicidarse.

Desde enero de 2025 el sospechoso está en prisión provisional, formalmente acusado de agresión sexual contra menores y grabación y tenencia de imágenes pedopornográficas. Los gendarmes han descubierto más de 300 fotos y vídeos.

Lee también

Este escándalo se ha hecho público un año después de la condena a 20 años de cárcel al cirujano Joël Le Scouarnec por violar y agredir sexualmente a 299 víctimas, en su mayoría cuando eran menores de edad, en varios hospitales franceses en los que trabajó, entre 1989 y 2014.

A finales de 2024 se había hecho pública la sentencia del caso de Gisèle Pelicot, la mujer violada en estado de inconsciencia bajo el efecto de durante una década por decenas de desconocidos y por su propio marido, que era quien los iba a buscar y que fue condenado a pasar 20 años entre rejas.

em> ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo obtener 50% de descuento en tu crédito del INVI? Requisitos del programa 2x1. Foto: Especial

¿Cómo obtener 50% de descuento en tu crédito del INVI? Requisitos del programa 2x1

¡Confirmado! Banco del Bienestar depositará hasta 24,000 pesos este 30 de abril: revisa si eres beneficiario. Foto: Especial / Banco del Bienestar

¡Confirmado! Banco del Bienestar depositará hasta 24,000 pesos este 30 de abril: revisa si eres beneficiario

Visa americana/ Foto ChatGPT

¿Qué revisa Migración al llegar a Estados Unidos? Preguntas, equipaje y lo que debes saber

Cosecha de fresas en Estados Unidos. Foto: ChatGPT

Buscan mexicanos para cosechar fresas en Estados Unidos: Piden primaria y pagan $35,700

Día del Niño CDMX 2026: Guía completa de eventos gratuitos y museos con entrada libre Foto: IA

Día del Niño CDMX 2026: Guía completa de eventos gratuitos y museos con entrada libre