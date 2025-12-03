El gobierno federal alista la entrega de 22 tipos de medicamentos gratuitos para la atención de enfermedades crónico-degenerativas en la red de Farmacias del Bienestar que operará, así como en las Tiendas del Bienestar dentro de la estrategia Salud Casa por Casa.

La presidenta Claudia Sheinbaum arrancó ayer con el programa Farmacias del Bienestar, que se instalarán en los centros de salud pública y en las Tiendas del Bienestar, primeramente en el Estado de México, con 500 puntos de entrega.

En su conferencia mañanera, indicó que las personas adultas mayores y con discapacidad recibirán una receta permanente para atender hipertensión y diabetes.

“[En] 2026 se irán a todos los estados de la República”, dijo la Mandataria, quien rechazó que el horario de las farmacias sea de 09:00 a 14:00 horas, porque “tiene que estar en la tarde abierta también.

“A través de Salud Casa por Casa van a tener sus recetas y van a poder estar recibiendo de manera permanente la receta para sus medicamentos”, explicó.

Sheinbaum mencionó que con el programa Salud Casa por Casa ya se realizaron dos visitas y será en una tercera en la que los servidores de la salud entregarán la receta para que posteriormente se surtan los medicamentos, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas.

La Secretaría de Salud (Ssa), a cargo de David Kershenobich, detalló el nuevo proceso para la emisión de recetas y distribución de medicamentos gratuitos a través de las Farmacias del Bienestar, como parte del programa de visitas domiciliarias para adultos mayores y personas con discapacidad.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo, explicó que este modelo permitirá que “nadie tenga que gastar de su propio recurso para obtener los medicamentos que consume”.

Las Farmacias del Bienestar son módulos externos a los centros de salud, donde los usuarios no necesitarán ficha, cita ni trámite alguno. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Refirió que en las visitas domiciliarias —que ya alcanzan un primer levantamiento de datos de casi 14 millones de personas— se elabora un expediente clínico electrónico sin precedentes, con información completa del estado de salud de más de 10% de la población mexicana.

En la segunda consulta, ya con personal médico, se emitirán recetas en tres casos: pacientes con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión o dislipidemia); personas que ya tenían una receta, pero no la presentan o no han podido adquirir su medicamento, y nuevos diagnósticos, pacientes que durante la visita resulten con niveles altos de glucosa o presión y requieran iniciar tratamiento de inmediato.

Una vez generada la receta, a los beneficiarios se les informará en qué farmacia deberán recoger sus medicamentos, evitando búsquedas y traslados largos.

Clark anunció que ya se encuentran habilitados más de 500 módulos externos a los centros de salud del Estado de México, donde los usuarios no necesitarán ficha, cita ni trámite alguno: “Lo único que van a tener que hacer es acercarse a este módulo, presentar su receta, y el personal especializado les entregará sus medicinas. Entrarán y saldrán rapidísimo”.

Cada centro de salud contará también con un anaquel con más de 5 mil cajas de medicamentos para evitar desabasto. La primera fase inicia con 22 tipos de medicamentos, que corresponden a 80% de lo que consumen los adultos mayores, según el censo previo.

El programa contempla regresar a los hogares cada dos meses para verificar presión arterial y glucosa, y emitir nuevas recetas. El objetivo es mantener controlados a los pacientes y evitar complicaciones.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, informó que el programa Salud Casa por Casa llevaba, hasta el 1 de diciembre, 8 millones 818 mil 488 consultas domiciliarias.