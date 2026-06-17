Oslo. La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, quien padece una grave enfermedad respiratoria, se sometió con éxito a un trasplante de pulmón, anunció este miércoles el Palacio Real, en una inusual buena noticia para esa monarquía nórdica que atraviesa varios escándalos.

"Hasta el momento, el trasplante pulmonar ha sido exitoso", aseguró Arnt Fiane, jefe de servicio del departamento de cirugía torácica del Hospital Nacional de Oslo, citado en un comunicado real.

Esta intervención quirúrgica se conoce solo dos días después de que un tribunal de la capital noruega condenara al hijo que Mette-Marit tuvo en una relación pasada, Marius Borg Høiby, a cuatro años de prisión por dos violaciones, una polémica que también ha pesado sobre su estado de salud.

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A la princesa de 52 años se le diagnosticó en 2018 una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad que puede requerir un delicado trasplante cuando los médicos estiman que al paciente solo le quedan uno o dos años de vida.

En los últimos meses y en medio del difícil momento que atraviesa la Corona, la esposa del príncipe heredero Haakon, quien algún día se convertirá en rey de Noruega, ha tenido que reducir sus compromisos oficiales debido a su enfermedad.

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Las últimas semanas había aparecido en público con un dispositivo de asistencia respiratoria.

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La fibrosis pulmonar se caracteriza por un engrosamiento y una cicatrización de los tejidos que rodean los alvéolos pulmonares, lo que dificulta el paso del oxígeno al torrente sanguíneo.

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Sus médicos habían anunciado el 5 de junio que había sido incluida en una lista de espera para un trasplante, una operación de último recurso.

"Estamos muy contentos de que todo haya salido bien hasta ahora", dijo Are Holm, jefe del servicio de neumología del Hospital Nacional.

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"Al igual que todos los demás pacientes recién trasplantados, la princesa heredera permanecerá hospitalizada (...) durante varias semanas. Se trata de un procedimiento estándar destinado a ajustar la medicación, manejar posibles complicaciones y garantizar la rehabilitación", agregó.

El príncipe Haakon también reducirá su agenda de actividades para estar al lado de su esposa durante este período, precisó el Palacio.

Un rayo de esperanza

El anuncio representa un rayo de esperanza para la atribulada familia real noruega, que ha atravesado una serie de escándalos y problemas en los últimos tiempos, incluida la condena del hijo de la princesa.

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Borg Høiby fue hallado culpable de dos violaciones y otros 32 cargos, entre ellos violencia, amenazas, lesiones y una infracción de la ley de estupefacientes. Fue sentenciado a cuatro años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.

El hombre de 29 años, que no es parte de la Casa Real ni tiene un título oficial, ya que nació de la relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon, niega los cargos más graves y anunció que apelará.

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Høiby ha solicitado en varias ocasiones su puesta en libertad para poder estar junto a su madre, pero la justicia se lo ha negado hasta el momento.

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Por su parte, la princesa Ingrid Alexandra, una de las dos hijas nacidas del matrimonio de Mette-Marit y Haakon, ha interrumpido temporalmente sus estudios en Australia para estar al lado de su madre.

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A los problemas de salud y los contratiempos judiciales se suman también las revelaciones de los medios noruegos, a principios de año, que mostraron los vínculos de amistad y una correspondencia constante entre Mette-Marit y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

Para entonces, el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar los servicios de una menor con fines de prostitución.

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"Solo cabe esperar que la familia real recupere cierta serenidad ahora que se ha llevado a cabo esta operación", consideró a la AFO Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, experto en la realeza.

El apoyo de la opinión pública a la monarquía se ha visto afectado por estos escándalos, pero sigue siendo relativamente alto: según una encuesta publicada en mayo, el 64% de los noruegos sigue apoyando este régimen.

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