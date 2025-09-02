Más Información

Oslo. El hijo mayor de la princesa Mette Marit de , Marius Borg Hoiby, será juzgado en febrero de 2026 tras ser acusado de haber violado a cuatro mujeres, informó el martes el tribunal de Oslo, sobre este caso que lo expone hasta diez años de prisión.

En el peor escándalo que ha salpicado a la familia real noruega, Marius Borg Høiby, fue inculpado el 18 de agosto por cuatro violaciones y otros 28 cargos, en particular por maltratos contra exparejas.

El joven acusado, de 28 años, es hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon.

En total siete mujeres denunciaron haber sido víctimas de Marius Borg Hoiby, entre ellas una de sus exnovias, Nora Haukland, y la artista Linni Meister.

El juicio se celebrará en el tribunal de Oslo del 3 de febrero al 13 de marzo.

Detenido el 4 de agosto de 2024 bajo sospecha de haber agredido a su entonces pareja, Marius Borg Hoiby reconoció actos de violencia en ese caso pero, según sus abogados, rechaza los demás cargos.

En una declaración pública diez días más tarde, dijo haber actuado "bajo la influencia del alcohol y la tras una disputa", precisando padecer "trastornos mentales" y luchar "desde hace mucho tiempo contra la adicción" a las drogas.

Ningún miembro de la familia real fue convocado para testificar en el juicio.

"Todas las personas implicadas en este asunto lo encuentran sin duda difícil y doloroso", declaró el príncipe Haakon el 19 de agosto, un día después de la inculpación de su hijastro.

"Ahora corresponde a los tribunales decidir el desenlace final", añadió.

Marius Borg Hoiby no forma parte oficialmente de la Casa Real y, por lo tanto, no ejerce funciones oficiales.

Haakon y Mette Marit tienen dos hijos en común: la princesa Ingrid Alexandra, de 21 años, y el príncipe Sverre Magnus, de 19.

