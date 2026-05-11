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La justicia noruega anunciará el 15 de junio su veredicto en el caso del hijo de la princesa heredera, Marius Borg Høiby, acusado de la violación de cuatro mujeres y actos de violencia contra exparejas, anunció el lunes el tribunal de Oslo.
Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby respondió por 40 cargos durante el juicio que se celebró a inicios de año.
La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven de 29 años, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.
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Las supuestas violaciones se habrían cometido tras noches de fiesta, durante las cuales Høiby había consumido alcohol y estupefacientes, y al término de relaciones sexuales consentidas con las presuntas víctimas.
La cuestión central para los jueces será determinar si algunos actos sexuales tuvieron lugar mientras las mujeres estaban dormidas y, por lo tanto, no estaban en condiciones de oponerse.
Høiby se declaró culpable de algunos hechos menores, especialmente de haber transportado 3,5 kilos de marihuana, atentados contra la integridad física y amenazas.
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La defensa solicitó una pena de un año y medio de prisión por estos hechos.
Si los jueces llegaran a declarar culpable a Høiby de todos los cargos, la pena no debería superar "cinco o seis años" de prisión, según los abogados.
ss
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