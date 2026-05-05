Autoridades federales detuvieron a una persona y aseguraron 761 kilos de marihuana en Coahuila.

Los hechos ocurrieron en la Carretera Federal 54 Saltillo-Zacatecas, a la altura del kilómetro 310+410, en el ejido Las Colinas, municipio de Saltillo, donde, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, los efectivos localizaron un vehículo que coincidía con datos de una ficha de búsqueda, debido a lo cual le dieron seguimiento hasta interceptarlo.

Al efectuar una inspección de seguridad a la unidad, encontraron 43 cajas de cartón que contenían mil 523 paquetes confeccionados con plástico, en cuyo interior había marihuana con un peso aproximado de 761 kilos. Además, aseguraron dosis de metanfetamina, cuatro pipas de vidrio, un encendedor tipo soplete, un teléfono celular y el vehículo usado para el traslado.

Decomiso de marihuana en Coahuila. Foto: Especial

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Los uniformados detuvieron al conductor, a quien se le informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Agencia de Investigación Criminal, Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar).

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad refrendaron el compromiso de trabajar coordinadamente para combatir el tráfico de drogas, debilitar las capacidades logísticas de la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en el país.

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