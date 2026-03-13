Los mercados internacionales mostraron este jueves renovados signos de preocupación por la situación derivada del conflicto en el Medio Oriente, especialmente por las tensiones en el estrecho de Ormuz y los crecientes petroprecios.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió una fuerte caída de 2.18%, tras dos jornadas al alza, que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a las 66 mil 85.81 unidades, en una sesión con resultados a la baja en todo el mundo.

“El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes pérdidas a escala global, ante el incremento en la aversión al riesgo y señales de debilidad en el mercado de crédito, luego de que bancos importantes como Morgan Stanley y Deutsche Bank limitaron sus retiros ante muchas solicitudes de rescate en fondos de crédito privado”, explicó la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, apuntó que, pese al movimiento negativo de este día, el mercado mexicano acumula un rendimiento positivo en lo que va del año de 2.76%.

“El IPC terminó la jornada con una baja. A nivel empresarial, sólo una de las 35 emisoras terminó en terreno positivo”, destacó.

Para el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, la guerra en Irán tendrá un “efecto corto” sobre la economía mexicana.

Consideró que se debe tomar con “mucha tranquilidad” lo que sucede en el mercado del petróleo, porque se cuenta con mecanismos para aminorar el impacto en los precios de los combustibles.

En entrevista el término de la presentación de la Convocatoria de la Misión Comercial de México a Canadá, Amador Zamora explicó que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se emplea para reducir los impactos de las variaciones en los precios de los combustibles.

Reconoció que el alza del crudo tiene dos posibles efectos para el país, primero con un incremento de los ingresos petroleros y, por otro lado, un posible ajuste a los estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los energéticos.

Tropiezo de Wall Street

En tanto, Wall Street cerró en rojo este jueves, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1.56% ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, después de que el líder supremo iraní, Mojtabá Jameneí, ordenara que permanezca cerrado.

Al cierre del mercado neoyorquino, el Dow Jones perdió 739 puntos, hasta 46 mil 677 enteros; el selectivo S&P 500 bajó 1.52%, hasta 6 mil 672 puntos, y el tecnológico Nasdaq retrocedió 1.78%, hasta 22 mil 311 unidades.

El mercado estadounidense “evoluciona en función de los precios del petróleo y las preocupaciones por las perturbaciones energéticas”, comentó Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones.

Agregó que “en comparación con días recientes, los inversionistas están menos convencidos de que es posible una resolución rápida del conflicto”.

Esta situación “alimenta la volatilidad del mercado, dejando poco margen de maniobra a los actores financieros”, dijo a su vez José Torres, de Interactive Brokers.

Alerta por energéticos

La guerra en Medio Oriente ha paralizado el estrecho de Ormuz y, en consecuencia, una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos, lo que ha provocado “la mayor perturbación” del suministro de petróleo de la historia, según advirtió este jueves la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, subió 9.22% y cerró en 100.46 dólares, mientras que el barril de West Texas Intermediate avanzó 9.72%, a 95.73 dólares.

Los países del golfo Pérsico han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo, indica un informe de la AIE, organización con sede en París.

Esta semana, los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, liberaron un récord de 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

Sacudida al peso

En el mercado cambiario, Bloomberg reportó que el tipo de cambio cerró en 17.86 pesos por dólar al mayoreo, una caída de 21 centavos para la moneda mexicana. Al menudeo cerró en 18.32 en Banamex, 18 centavos más que el miércoles.

En otros mercados, el oro cayó 0.34%, a 5 mil 160 dólares por onza, y la plata subió 0.90%, a 86.30 dólares.

Con información de agencias.

