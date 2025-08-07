Más Información
Cancelan visa al alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim; fue retenido horas por autoridades migratorias de EU
Gutiérrez Luna rebate acusaciones de lujo y niega pago por boletos de F1; acusa campaña para deslegitimar su labor y la de su esposa
Club 51 reconoce regalo a Gutiérrez Luna para la F1 y luego se arrepiente; diputado acusa campaña en su contra
México es vulnerable por depender del gas natural de EU, advierte Pemex; llama a considerar a proveedores de otros países
"No soy funcionario público" y "mandaron a sus espías"; las explicaciones de los herederos de AMLO sobre sus vacaciones
Noroña critica llamado de Luisa Alcalde a no vestir con lujos; “justa medianía es lo que puedes pagar con tu ingreso”, afirma
Plurinominales, un “monopolio” de asientos para líderes partidistas: Pablo Gómez; no hay regresión, defiende reforma electoral
Nuevo episodio de censura en Morelos; acusan al periodista Paco Cedeño de violencia política y piden multa de 60 mil pesos
Gobernador de Oaxaca solicita suspender comercialización de huaraches de Adidas; exige reconocer el origen del diseño
Mil pesos que cobraron con la vida de un niño; esto es lo que se sabe del caso de Fernandito en Los Reyes La Paz
Greenbelt, Maryland. Una jueza federal en Maryland dictaminó el jueves que el gobierno del presidente Donald Trump no puede negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en Estados Unidos temporalmente o sin autorización, emitiendo la cuarta decisión judicial que bloquea a nivel nacional la orden del mandatario sobre la ciudadanía por nacimiento desde que la Corte Suprema federal emitió un fallo clave en junio.
Ya se esperaba que la jueza federal de distrito Deborah Boardman emitiera esa orden judicial preliminar, luego de que en julio dijera que daría tal orden si un tribunal de apelaciones le devolvía el caso. La Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito le devolvió el caso posteriormente ese mismo mes.
Desde junio, otros dos tribunales de distrito, al igual que un panel de jueces de apelación, también han bloqueado la orden de ciudadanía por nacimiento a nivel nacional.
Lee también Ciudadanía por nacimiento en EU, ¿qué sigue tras el fallo de la Corte?; claves sobre el derecho que busca eliminar Trump
Un correo electrónico a la Casa Blanca solicitándole comentarios no había sido respondido hasta el momento.
La orden emitida por Trump en enero negaría la ciudadanía a los niños nacidos de padres que viven en Estados Unidos ilegal o temporalmente.
En febrero, Boardman emitió una orden judicial preliminar con la que bloqueó la orden de Trump a nivel nacional. Pero el fallo de la Corte Suprema federal en junio anuló esa decisión y otras resoluciones judiciales que bloqueaban la orden en todo el país.
Lee también Corte Suprema de EU se alinea con Trump; levanta bloqueos al plan para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento
Los jueces dictaminaron que, en general, los tribunales inferiores no pueden emitir órdenes judiciales a nivel nacional, pero no descartaron otras órdenes judiciales que podrían tener efectos a nivel nacional, incluidas demandas colectivas y aquellas presentadas por estados.
En su fallo del jueves, Boardman determinó que todos los niños que han nacido o nacerán en Estados Unidos después del 19 de febrero de 2025 —los cuales se verían afectados por la orden de Trump— pueden interponer una demanda colectiva.
Indicó que “era extremadamente probable” que los demandantes ganen su argumento de que la orden de ciudadanía por nacimiento viola la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que incluye una cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en el país, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanos. También era probable que sufrieran un daño irreparable si la orden entraba en vigor, escribió.
VIDEOS: Caos, peleas y agresiones en concierto de Damas gratis en Bogotá; cancelan evento por enfrentamientos
desa/mgm