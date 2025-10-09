Más Información

Sobrinos de Ojeda tejieron red para lavar sus ganancias de huachicol fiscal

Detienen en Michoacán a “Llanero”, ligado a extorsiones a limoneros; reclutaba y entrenaba a miembros de célula delictiva

La mañanera de Sheinbaum, 9 de octubre, minuto a minuto

Alto el fuego en Gaza: Esto es lo que sabemos del acuerdo entre Israel y Hamas para lograr la paz tras 2 años de guerra

Premio Nobel de Literatura para László Krasznahorkai; por su obra cautivadora en medio del terror apocalíptico

Base de Sedena, entre primeras obras del Tren México-Querétaro

Andy López Beltrán compró en 2024 obra de Yayoi Kusama, revela Loret; pagó medio millón de pesos

Adán Augusto en la cárcel sería positivo para Morena y Sheinbaum: Claudio Ochoa; “tienen todo para hacer lo correcto”, dice

Inflación acelera en septiembre, llega a 3.76% anual; liga dos meses al alza

Sheinbaum se reúne con integrantes del Foro Económico Mundial; presenta Plan México ante empresarios de 17 países

Cabeza de Vaca asegura que es un perseguido político de AMLO por destapar huachicol fiscal; “ni me doblo ni me vendo”

Juez rechaza descongelar cuentas bancarias de morenista Hilda Brown; diputada es acusada de tener vínculos con “La Mayiza”

Entre los mil 950 presos palestinos en manos deque serán canjeados en virtud del anunciado entre Israel y el grupo islamista palestino, no habrá ni miembros de las brigadas que participaron en los ataques del 7 de octubre, ni líderes palestinos como Marwan Barghouti.

Así lo indicaron fuentes de la organización palestina, que señalaron además que también estarán fuera del intercambio otros destacados presos palestinos como Ahmed Sadat, Hasan Salameh y Abás al Sayed, figuras todas a las que Hamas había exigido liberar de su encarcelamiento en Israel durante todo el proceso negociador.

Barghouthi, de 67 años, es el líder palestino al que el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, visitó en la prisión donde cumple condena para burlarse de él, el pasado mes de agosto, un hecho que fue calificado como inaceptable por la Oficina de Derechos Humanos de la.

El líder palestino fue un destacado líder político del movimiento Fatah y fue detenido en 2002 por Israel durante la segunda Intifada (levantamiento) palestina, acusado de supuestos con un ataque que provocó la muerte de cinco personas, pero con el que Barghouthi dijo que no tuvo nada que ver.

A pesar de todos los años que lleva en prisión, Barghouti mantiene una considerable popularidad entre los palestinos, muchos de los cuales lo ven como un potencial líder y sucesor del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, dirigida por el partido Fatah, Mahmud Abás.

En esta foto de archivo del 25 de enero de 2012, el destacado líder de Fatah, Marwan Barghouti, hace la señal de la victoria ante los medios de comunicación a su llegada para testificar en un juicio ante un tribunal de Jerusalén. Funcionarios de Hamás afirman que cualquier acuerdo de alto el fuego con Israel debería incluir la liberación del prisionero Marwan Barghouti, líder del principal rival político del grupo militante. La demanda de Hamás destaca el papel central que desempeña Barghouti en la política palestina, incluso después de más de dos décadas en prisión y condenado por Israel a múltiples cadenas perpetuas. Foto: AP
Acuerdan un alto el fuego en Gaza

El acordado en la , que se anunció anoche, entrará en vigor una vez el gobierno israelí apruebe en gabinete el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas en , según informó a EFE una fuente gubernamental.

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del gabinete de , cuyos ministros tienen previsto reunirse en a las 18:00 hora local (15:00 GMT).

Según la fuente, una vez que el gobierno israelí ratifique el plan, el tendrá un plazo de 24 horas para retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada en el acuerdo.

Cuando lo haya hecho, empezará a correr el plazo de las 72 horas para la liberación de los alrededor de 20 que quedan en la Franja, detalló la fuente, que indicó que se espera que esto ocurra el domingo o el lunes.

Como parte del plan, Israel tendrá que liberar a mil 950 prisioneros palestinos.

Unos 250 serán presos condenados a cadena perpetua, mientras que los otros mil 700 serán personas detenidas en la Franja de Gaza, especificó a EFE un miembro del buró político de Hamas.

Tras el anuncio del acuerdo, Hamas señaló en un comunicado que, "tras negociaciones responsables y serias" en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos,, las partes llegaron a un acuerdo que implica el "fin a la de exterminio" contra el pueblo palestino y "la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza".

ViveUSA

INAPAM ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores ¿De cuánto es el monto Fecha límite del depósito. Foto: Canva / INAPAM

INAPAM: ¿Cuándo se paga el aguinaldo a adultos mayores? ¿De cuánto es el monto? Fecha límite del depósito

Pensión IMSS Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón. Foto: IMSS / Canva

Pensión IMSS: Estos pensionados se quedarán sin aguinaldo este fin de año y esta es la razón

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?