San José.- Costa Rica postulará a la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta del país (1994-1998), Rebeca Grynspan, para el cargo de secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció el gobierno.

"Me honro en informarle a la ciudadanía y al mundo, que Costa Rica como miembro activo del Sistema de Naciones Unidas ha decidido apoyar la nominación de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas", expresó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a través de un video previo a una conferencia de prensa de la candidata.

La elección, que tendrá lugar a finales del próximo año, definirá al nuevo secretario general de la ONU, que ejercerá el cargo a partir del 1 de enero de 2027.

mcc