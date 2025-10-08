Más Información

Proceso para revisar T-MEC avanza en la dirección correcta: canciller De la Fuente; hay diálogo sin subordinación, destaca

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Farmacéuticas atendieron llamado a cumplir entrega de medicamentos: Eduardo Clark; pagos pendientes no deben ser excusa, dice

Corte resolverá sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca; ejerce facultad para atraer el caso

Dictan prisión preventiva a "El Chuki", piloto aviador de "Los Chapitos"; se le acusa de tráfico y fabricación de armas

“No tengo nada que transparentar", dice Fernández Noroña sobre viaje en avión privado; afirma que va a seguir recorriendo el país

Fallece el periodista Carlos Ferreyra

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

San José.- Costa Rica postulará a la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y exvicepresidenta del país (1994-1998), Rebeca Grynspan, para el cargo de secretaria general de la (ONU), anunció el gobierno.

"Me honro en informarle a la ciudadanía y al mundo, que Costa Rica como miembro activo del Sistema de Naciones Unidas ha decidido apoyar la nominación de la costarricense Rebeca Grynspan para ocupar el cargo de secretaria general de Naciones Unidas", expresó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, a través de un video previo a una conferencia de prensa de la candidata.

La elección, que tendrá lugar a finales del próximo año, definirá al nuevo secretario general de la ONU, que ejercerá el cargo a partir del 1 de enero de 2027.

