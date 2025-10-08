Más Información
Buenos Aires. Un tribunal argentino condenó a 10 y 8 años de prisión a dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022 a las puertas de su entonces domicilio en Buenos Aires.
Fernando Sabag Montiel, quien gatilló una pistola Bersa contra Fernández mientras saludaba a sus partidarios, recibió la pena mayor, mientras que su cómplice y entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada con la pena menor.
El magnicidio de la principal dirigente política de Argentina en las últimas dos décadas se frustró porque la bala no salió de la recámara del arma.
En tanto que un tercer acusado, Nicolás Carrizo, amigo y jefe de la pareja en un negocio de venta ambulante de algodón de azúcar, fue absuelto.
Fernández, líder del peronismo opositor, ha expresado su descontento con la investigación del ataque, afirmando que no profundizó en el móvil y su autor intelectual, y denunció que sectores de la oposición podrían haberlo planeado y financiado.
