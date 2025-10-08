Buenos Aires. Un tribunal argentino condenó a 10 y 8 años de prisión a dos acusados por el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022 a las puertas de su entonces domicilio en Buenos Aires.

Uno de los imputados por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Fernando Sabag Montiel (c), asiste este miércoles al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE

Fernando Sabag Montiel, quien gatilló una pistola Bersa contra Fernández mientras saludaba a sus partidarios, recibió la pena mayor, mientras que su cómplice y entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada con la pena menor.

La imputada por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Brenda Uliarte, asiste este miércoles, al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE

El magnicidio de la principal dirigente política de Argentina en las últimas dos décadas se frustró porque la bala no salió de la recámara del arma.

Nicolás Carrizo (izquierda) asiste a la sentencia de los procesados ​​por la presunta responsabilidad del intento de asesinato de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 8 de octubre de 2025. Carrizo, junto con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, está acusado de planear y ejecutar el atentado de 2022, del que Fernández sobrevivió al no dispararse el arma. Foto: AP

En tanto que un tercer acusado, Nicolás Carrizo, amigo y jefe de la pareja en un negocio de venta ambulante de algodón de azúcar, fue absuelto.

Fernández, líder del peronismo opositor, ha expresado su descontento con la investigación del ataque, afirmando que no profundizó en el móvil y su autor intelectual, y denunció que sectores de la oposición podrían haberlo planeado y financiado.

