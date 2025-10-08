Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Comparece canciller De la Fuente en el Senado; destaca retorno de connacionales retenidos en Israel

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con integrantes del Foro Económico Mundial; presentará el Plan México

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Venezuela realiza ejercicios sobre la hipótesis de una "agresión militar" de Estados Unidos

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Sheinbaum responde a amago de Trump sobre el T-MEC; "es ley en Canadá, Estados Unidos y en México"

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Morena y sus aliados en San Lázaro avalan reforma a Ley Aduanera; turnan iniciativa al Senado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Grupo México detalla su situación financiera y calma al mercado

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Marcha pro Palestina en CDMX, a dos años de la guerra en Gaza; se registran pintas y choques con policías

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Capturan a “Kisifur”, presunto líder de banda dedicada al robo de vehículos en la CDMX

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Ante temporal de lluvias fuertes, suspenden actividades turísticas en la Costa de Oaxaca

Buenos Aires. Un tribunal argentino condenó a 10 y 8 años de prisión a dos acusados por el de la expresidenta (2007-2015) el 1 de septiembre de 2022 a las puertas de su entonces domicilio en Buenos Aires.

Uno de los imputados por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Fernando Sabag Montiel (c), asiste este miércoles al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE
Uno de los imputados por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Fernando Sabag Montiel (c), asiste este miércoles al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE

Fernando Sabag Montiel, quien gatilló una pistola Bersa contra Fernández mientras saludaba a sus partidarios, recibió la pena mayor, mientras que su cómplice y entonces pareja, Brenda Uliarte, fue sentenciada con la pena menor.

La imputada por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Brenda Uliarte, asiste este miércoles, al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE
La imputada por el intento de asesinato a Cristina Fernández, Brenda Uliarte, asiste este miércoles, al juicio en el que se conocerá el veredicto por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE

Elde la principal dirigente política de Argentina en las últimas dos décadas se frustró porque la bala no salió de la recámara del arma.

Lee también

Nicolás Carrizo (izquierda) asiste a la sentencia de los procesados ​​por la presunta responsabilidad del intento de asesinato de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 8 de octubre de 2025. Carrizo, junto con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, está acusado de planear y ejecutar el atentado de 2022, del que Fernández sobrevivió al no dispararse el arma. Foto: AP
Nicolás Carrizo (izquierda) asiste a la sentencia de los procesados ​​por la presunta responsabilidad del intento de asesinato de la expresidenta y vicepresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 8 de octubre de 2025. Carrizo, junto con Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, está acusado de planear y ejecutar el atentado de 2022, del que Fernández sobrevivió al no dispararse el arma. Foto: AP

En tanto que un tercer acusado, Nicolás Carrizo, amigo y jefe de la pareja en un ambulante de , fue absuelto.

Fernández, líder del peronismo opositor, ha expresado su descontento con la investigación del ataque, afirmando que no profundizó en el móvil y su , y denunció que sectores de la oposición podrían haberlo planeado y financiado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

Evita problemas migratorios: ¿Cuánto tiempo es legal permanecer en Estados Unidos?

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?. Foto: iStock / Deagreez / Infonavit

Infonavit elimina puntos y cambia requisitos para comprar casa: ¿Cómo acceder a un crédito rápido?

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025 ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último. Foto: Canva

¡URGENTE! Calendario OFICIAL Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes cobrarán primero $1,900 y quiénes al último?

Visa H-2B. Foto: Pixabay

20 empleos para trabajar en Estados Unidos sin título universitario y con visa H-2B

Cloud Gate in Chicago, Illinois. Foto: iStock/ Sean Pavone

Nombran a Chicago la “mejor ciudad grande” de Estados Unidos este 2025: ¿Qué hacer y ver?