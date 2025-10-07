Más Información

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Grupo México no aumentaría su deuda para comprar Banamex; da 10 días a Citi para analizar oferta

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

Empresas sancionadas por EU proveen a gobiernos de Sinaloa, Sonora, BCS… y a "Los Chapitos"

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

A 1 año del gobierno de Sheinbaum, homicidio doloso se redujo en un 32%; registran 27 homicidios menos diarios

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Gertz Manero: hay vínculos "muy claros" entre Hernán Bermúdez y delincuencia organizada; FGR espera que "El Abuelo" declare en próxima audiencia

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Harfuch: chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, presunto asesino del religioso; se trabaja en búsqueda e investigación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

Salen de Israel mexicanos detenidos que llevaban ayuda a Gaza; los trasladan a Jordania para su repatriación

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Priscilla" se intensifica a huracán categoría 2; provocará lluvias intensas y oleaje elevado en el Pacífico mexicano

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

"Es un caso de secuestro y tortura psicológica y física"; periodista Ernesto Ledesma narra detención en Israel

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

México, en el top de cirugías estéticas en menores; urgen cerrar vacíos legales

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Cártel de Sinaloa, más golpeado por Estados Unidos

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Emite Policía Cibernética alerta por fraudes y extorsiones de apps "montadeudas" en CDMX

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

Tren Maya afectó cenotes, reconoce Semarnat; se trabaja en cumplir 95% de acciones para mitigar daño ambiental, dice Bárcena

La presentación de en el Movistar Arena estuvo llena de excentricidades: desde una banda de rock compuesta por diputados libertarios hasta una caminata por el público y el mismo presidente cantando a capella el Himno.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos fue la proyección de un fragmento de la película "Star Wars: el último jedi", intervenida, en donde Milei se presentó como el héroe que se enfrenta ay a los medios de comunicación.

Las luces, el sonido y el video, fueron partes claves de la puesta en escena de Milei en el estadio del barrio de Villa Crespo (CABA). Y más allá de las nueve canciones que interpretó el Presidente, en las redes sociales se viralizó enseguida una parodia de la franquicia de, película que se estrenó en el año 2018 y fue dirigida por Rian Johnson.

Se trata del enfrentamiento final entre Luke Skywalker (interpretado por Mark Hamill) -protagonista de la trilogía original- y el villano (Adam Driver) -nieto de - en el clímax del film, cuando el maestro jedi se manifiesta para ayudar a la rebelión que estaba siendo asediada por la Nueva Orden.

Lee también

Javier Milei como Luke Skywalker, se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación. Foto: Captura de Pantalla
Javier Milei como Luke Skywalker, se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación. Foto: Captura de Pantalla

El clip de los libertarios dura 1 minuto y 36 segundos y muestra las caras de los personajes reemplazadas con las de los políticos. Milei, como , se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación: los canales de televisión LN+ y C5N; los diarios Clarín y Perfil; y los canales de streaming Gelatina y Carnaval. Sobre ellos se posa una nave que representa a Frente Patria, donde estarían Cristina y Kicillof.

“Hacelo”, exclama Cristina. “Se le pudió”, contesta Kicillof, dando la orden de. “Más”, pide el personaje de la expresidenta para que continúe el asedio, aunque en los subtítulos se lo traduce como “más operetas” y “más piedras”.

“Es suficiente”, proclama el personaje intervenido como Kicillof. Sin embargo, se lee “corten todo” en el subtitulado. “¿Creés que lo tenemos?“, le consulta el gobernador a la expresidente. ”Ahora estamos listos para avanzar y podemos terminar con esto", le sugiere, pero en los subtítulos se lo traduce como: “Ahora que lo derrocamos, podemos volver a la maquinita”.

Lee también

Javier Milei como Luke Skywalker, se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación. Foto: Captura de Pantalla
Javier Milei como Luke Skywalker, se enfrenta en soledad a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, que personifican a Kylo Ren y al General Hux (Domhnall Gleeson), y a una serie de medios de comunicación. Foto: Captura de Pantalla

Tras la ráfaga de disparos láser, que levantó una nube de polvo rojo, el personaje de Milei sale ileso del y se limpia lasde su hombro.

Sobre el final del fragmento, el público en el estadio aplaudió la aparición del Presidente y lanzó insultos contra la expresidenta.

El concierto de Milei

Durante el acto, que se llevó a cabo en el mencionado estadio del barrio de Villa Crespo (CABA), Milei se acercó hacia el escenario a través del público conformado por militantes y seguidores de La Libertad Avanza, pero donde, además, había también ministros y funcionarios del Gobierno como Patricia Bullrich, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Luis Petri, Diego Santilli y Daniel Scioli.

Lee también

El cantó una serie de canciones de rock de artistas como La Renga, Gilda, Sandro y Charly García con sus propias reversiones de letras y entonó las estrofas del Himno Nacional. No obstante, dio un discurso junto a Manuel Adorni en el marco de la presentación de un nuevo libro en donde apuntó contra las “malditas operetas” del kirchnerismo, sostuvo que el país está “en el camino correcto” y alentó a sus seguidores para las elecciones legislativas de octubre.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA. Foto: BBVA / Canva

¿Qué palabras NO debes poner en el concepto de pago de transferencias de BBVA?

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente. Tutorial para tramitarla sin hacer examen: requisitos, precio y citas

Visa americana. iStock/ Drazen Zigic

¿Dónde se tramita más rápido la visa americana de turista por primera vez? (Octubre 2025)

Trabajo en Canadá para ayudantes de cocina. Foto: iStock

¡Hay trabajo en Canadá! Buscan ayudantes de cocina por $30,000 y sólo piden primaria

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo. Foto: Canva

Octubre 2025: Superluna de Cosecha, 4 cometas y lluvias de meteoritos iluminarán el cielo