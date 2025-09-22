Miami. El huracán Gabrielle se intensificó este lunes a categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y se prevé que su centro pase esta noche al este de Bermudas, mientras su oleaje ya impacta la costa este de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) informó de que Gabrielle ya se siente en la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte, así como en Canadá atlántica, y que las marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Actualmente, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades pidieron a la población de Bermudas mantenerse atenta a la evolución del ciclón.

El centro del fenómeno se encontraba esta mañana local a unos 310 kilómetros al sureste de Bermudas.

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle mantenga su desplazamiento hacia el norte durante este lunes y que el martes gire con mayor velocidad hacia el noreste o este-noreste.

El sistema avanza hacia el norte a 17 kilómetros por hora en aguas del Atlántico.

Los vientos huracanados de Gabrielle se extienden hasta 45 kilómetros desde su centro, mientras que los de tormenta tropical alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros.

Aunque Gabrielle podría intensificarse aún más en las próximas horas, los meteorólogos prevén que empiece a debilitarse a partir del miércoles.

El NHC advirtió de que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) previó una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

