Secretaría de Cultura de la CDMX paga 22 millones de pesos por conciertos de Residente y Muguruza

La mañanera de Sheinbaum, 22 de septiembre, minuto a minuto

Asamblea General de la ONU: sigue aquí el minuto a minuto de la jornada previa a la reunión

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Aprueban a Delfina Gómez 6 de cada 10 mexiquenses

En México, 40% de los jóvenes sin empleo: OIT

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Detienen en CDMX a “El Orejas”, vinculado al grupo “La Nueva Era”, brazo armado de “La Unión Tepito”

"El gobierno está fuerte", afirma Sheinbaum a días de cumplir su primer año en la Presidencia

Sube a 29 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en el Puente de la Concordia

Protestan en tienda HEB por muerte de “Papayita”, presunta víctima de acoso laboral y envenenamiento en Torreón, Coahuila

Miami. El se intensificó este lunes a categoría 3 en la escala de, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, y se prevé que su centro pase esta noche al este de Bermudas, mientras su oleaje ya impacta la costa este de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en sus siglas en inglés) informó de que Gabrielle ya se siente en la costa este de Estados Unidos, desde hacia el norte, así como en Canadá atlántica, y que las marejadas provocarán condiciones peligrosas de resaca y corrientes marinas.

Actualmente, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor, aunque las autoridades pidieron a la población de Bermudas mantenerse atenta a la evolución del ciclón.

El centro del fenómeno se encontraba esta mañana local a unos 310 kilómetros al sureste de Bermudas.

De acuerdo con el NHC, se espera que Gabrielle mantenga su desplazamiento hacia el norte durante este lunes y que el martes gire con mayor hacia el noreste o este-noreste.

El sistema avanza hacia el norte a 17 kilómetros por hora en aguas del.

Los vientos huracanados de Gabrielle se extienden hasta 45 kilómetros desde su centro, mientras que los de alcanzan un radio de hasta 220 kilómetros.

Aunque Gabrielle podría intensificarse aún más en las próximas horas, los prevén que empiece a debilitarse a partir del miércoles.

El NHC advirtió de que el oleaje generado por el huracán continuará afectando a Bermudas los próximos días.

Hasta ahora suman siete ciclones este año en el Atlántico: el huracán Erin y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en sus siglas en inglés) previó una "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 , de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

