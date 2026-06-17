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Évian. Los miembros del G7 adoptaron este miércoles una declaración destinada a introducir medidas de protección de los menores en el espacio digital, para protegerles de los efectos perniciosos de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial (IA).
La declaración, adoptada tras la cumbre de tres días de los jefes de Estado y Gobierno de las siete democracias más desarrolladas en la localidad francesa de Évian, también fue apoyada por los países invitados a la misma: Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur.
"Las tecnologías digitales pueden tener un papel positivo tanto para nuestros niños y jóvenes como para nuestras sociedades y economías", pero "también pueden conllevar riesgos" para ellos, tales como "la exposición a interacciones y contenidos ilegales inapropiados para su edad que dañan su salud mental", indican los miembros del G7.
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Frente a esos riesgos, el G7 considera que "padres, docentes y sistemas educativos deben proporcionar a los menores las competencias y el contexto necesario para un uso inteligente y responsable de las tecnologías digitales, de los medios de comunicación y de la información".
"Apelamos al conjunto de los Estados, de los proveedores de servicios digitales, a las autoridades públicas en caso de que sea necesario y a las partes concernidas a situar en el primer escalón de sus prioridades la protección de la salud física y mental, de la vida privada y de la seguridad en línea de los menores", señalan.
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La declaración insta a las tecnológicas a introducir mecanismos de verificación de edad "eficaces e innovadores, que respeten la vida privada", al tiempo que muestran su apoyo a las herramientas de control parental.
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Mecanismos que también recomienda para el acceso a la IA, cuyos beneficios reconocen, pero que también conllevan "riesgos ligados a su uso por menores que pueden afectar a su bienestar y su seguridad".
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"Es necesario desarrollar el espíritu crítico de niños y jóvenes para que puedan interactuar en el espacio digital de manera responsable", señala la declaración.
El G7 también promueve que se ayude a los menores a "distinguir fácilmente los contenidos auténticos de los sintéticos" y apela a los proveedores de internet para que lo faciliten.
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Rechazan la creación, uso y difusión de contenidos relativos a abusos sexuales sobre niños y a actividades ligadas a imágenes íntimas no consentidas, así como la exposición de los menores "al extremismo violento y al terrorismo en lucha", al tiempo que destacan el papel de los proveedores para combatirlos.
La declaración defiende la transparencia entre países e instituciones para adoptar estas protecciones, preconiza compartir buenas prácticas para "adoptar decisiones políticas fundadas en elementos probados" y en un "contexto científico".
"La transparencia y la obligación de rendir cuentas son esenciales", indican los firmantes, que se comprometen a "apoyar la investigación y las evaluaciones".
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Los líderes del G7 publicaron esta declaración poco antes de concluir un almuerzo de trabajo hoy con doce directivos de plataformas tecnológicas y de inteligencia artificial en la cumbre.
Entre invitados figuraban Sam Altman (OpenAI), Alexandr Wang (Meta), Demis Hassabis (Google), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI) y Marc Benioff (Salesforce).
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También asistieron representantes de Cohere (Canadá), Synthesia (Reino Unido), Sakana AI (Japón), Black Forest Labs (Alemania), Domyn (Italia) y Sarvam AI (India), según la lista facilitada hoy por la presidencia francesa del G7.
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ss
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