El Reino Unido y la prohibición de las redes sociodigitales para menores de 16 años

El fin de la "infancia algorítmica"

El lunes 15 de junio de 2026, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció un giro radical en la política digital del Reino Unido: la prohibición legal del acceso a redes virtuales para todos los menores de 16 años. La medida, prevista para estar plenamente operativa en la primavera de 2027, busca fijar una frontera clara frente al poder de las grandes corporaciones tecnológicas y responder a lo que diversos sociólogos y psicólogos han llamado la “infancia algorítmica”.

“Las redes sociales están haciendo infelices a nuestros hijos”, afirmó Starmer en una comparecencia de fuerte carga emotiva, acompañado por padres que habían perdido a sus hijos a causa del acoso digital o de retos virales. Con esa declaración, el gobierno laborista sostuvo que las familias no pueden enfrentar solas plataformas diseñadas para maximizar el tiempo de uso y monetizar la atención adolescente.

La propuesta se inscribe en una tendencia internacional de endurecimiento regulatorio iniciada a finales de 2025. El Reino Unido no pretende limitarse a copiar modelos extranjeros, sino aprobar una de las legislaciones más estrictas y amplias del mundo. El plan no solo afectaría a perfiles tradicionales en redes sociodigitales, sino también a funciones de comunicación en videojuegos y a herramientas avanzadas de inteligencia artificial.

Alcance y mecanismos del plan de Starmer

La iniciativa impulsada por Keir Starmer y la secretaria de Tecnología, Liz Kendall, parte de una premisa central: devolver a los niños espacios de juego, lectura e interacción presencial que han sido desplazados por el consumo constante de pantallas. Desde esta perspectiva, la medida busca proteger el tiempo, la atención y el desarrollo social de los menores frente a entornos digitales diseñados para captar su permanencia.

Crítica a la autorregulación tecnológica

El ejecutivo británico sostiene que las grandes plataformas tuvieron oportunidad suficiente para autorregularse, pero fallaron de manera sistemática. Por ello, el gobierno plantea que la protección de la infancia no puede depender únicamente de compromisos voluntarios de las empresas, sino de reglas públicas exigibles y supervisadas por el Estado.

Plataformas afectadas por el veto general

La prohibición se dirige a servicios digitales basados en la interacción entre usuarios y en algoritmos de recomendación capaces de intensificar el uso continuo. En su formulación inicial, el veto alcanzaría a las plataformas que ocupan un lugar central en la vida digital de los adolescentes y que combinan exposición pública, contenidos personalizados y dinámicas de participación permanente.

Entretenimiento y vídeos cortos: TikTok, Instagram, YouTube y Threads.

Redes tradicionales y foros: Facebook, X (antes Twitter) y Reddit.

Mensajería efímera y streaming: Snapchat, Twitch y Kick.

Exclusiones previstas

Quedan fuera del veto las aplicaciones de mensajería estrictamente interpersonal, como WhatsApp y Signal, por considerar que funcionan principalmente como herramientas de comunicación directa entre familiares, escuelas y grupos cercanos. A diferencia de las redes sociodigitales abiertas, estos servicios no se estructuran en torno a muros públicos ni a canales de distribución masiva optimizados mediante algoritmos.

El gobierno también prevé definir excepciones específicas para plataformas de comercio electrónico, servicios de música en streaming y aplicaciones de uso estrictamente educativo, siempre que su diseño no dependa de la exposición pública, la recomendación algorítmica intensiva o la interacción abierta entre desconocidos.

Restricciones funcionales avanzadas

El rasgo distintivo del proyecto británico es que no limita el riesgo digital a la apertura de un perfil en Instagram o a la publicación de vídeos en TikTok. La propuesta parte de una lectura más amplia: los menores también pueden quedar expuestos a dinámicas dañinas en videojuegos, sistemas de mensajería, entornos de retransmisión en directo y herramientas de inteligencia artificial. Por ello, la ley contempla medidas inéditas agrupadas en cuatro ámbitos de intervención.

Ámbitos de intervención

Videojuegos y contacto con desconocidos. Las plataformas de juego en línea deberán bloquear por defecto las funciones que permitan a adultos o usuarios desconocidos iniciar retransmisiones directas hacia menores o abrir canales de chat bidireccionales con ellos. Protección de transición para jóvenes de 16 y 17 años. Para evitar un “efecto acantilado” al cumplir la edad mínima, las restricciones de privacidad seguirán activadas de forma obligatoria y predeterminada en las cuentas de los usuarios de 16 y 17 años, aunque ya puedan acceder legalmente a las plataformas. Toques de queda digitales y frenos al desplazamiento infinito. El Ministerio de Tecnología evalúa mecanismos para pausar o suspender la actividad de cuentas de menores de 18 años durante la madrugada. También estudia introducir bloqueos automáticos que interrumpan el desplazamiento infinito después de un periodo determinado de uso diario. Restricciones a vínculos afectivos simulados con inteligencia artificial. La norma prohibirá que menores de 18 años accedan a chatbots diseñados para simular relaciones románticas, sexuales o de juego de rol afectivo, anticipando así desafíos éticos asociados a la inteligencia artificial generativa.

El gran reto técnico: ¿Cómo se verificará la edad?

El talón de Aquiles de cualquier prohibición digital es su ejecución práctica. Para resolver esto, el regulador británico de las telecomunicaciones (Ofcom) ha recibido el encargo de realizar un estudio de urgencia destinado a estandarizar mecanismos de "aseguramiento de la edad altamente efectivos".

Entre las tecnologías que el Reino Unido ya emplea parcialmente para restringir el acceso a la pornografía en línea a menores de 18 años, se encuentran la estimación de edad mediante biometría facial (analizar los rasgos del rostro a través de la cámara sin almacenar la identidad del usuario), el cruce de datos con documentos de identidad digitales y la verificación a través de terceros certificados.

La ley dejará claro que la responsabilidad legal y penal de mantener a los niños fuera del sistema recaerá exclusivamente en las empresas tecnológicas, las cuales enfrentarán sanciones multimillonarias si permiten la creación de cuentas a menores de 16 años.

Antecedentes

El anuncio del Reino Unido no nace en el vacío. Algunos Estados han llegado a la conclusión de que las medidas blandas de alfabetización digital son insuficientes.

A continuación, se analizan los principales marcos que han servido de precedente, inspiración o advertencia para el diseño de la estrategia del ministro Starmer:

Australia: prohibición pionera y desafíos de aplicación

En diciembre de 2025, Australia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una prohibición total de acceso a redes sociodigitales para menores de 16 años. El modelo australiano eliminó el consentimiento paterno como vía de excepción: ni siquiera con la autorización formal de los progenitores un menor puede abrir una cuenta en las plataformas incluidas por la norma.

La ley australiana introdujo multas severas para las empresas tecnológicas que no implementaran mecanismos eficaces de control de edad. Sin embargo, los primeros datos recogidos por el regulador de internet australiano en marzo de 2026 revelaron un problema de cumplimiento: alrededor del 70 por ciento de los padres encuestados admitió que sus hijos seguían accediendo a las plataformas mediante redes privadas virtuales (VPN) o falseando los datos básicos de registro. El caso australiano mostró así que una prohibición legal requiere un armazón técnico mucho más robusto que la simple declaración voluntaria de edad.

Indonesia y Malasia: prohibiciones amplias y aplicación acelerada

En el sudeste asiático, Indonesia y Malasia adoptaron enfoques particularmente rápidos y amplios frente al acceso de menores a redes virtuales. Ambos países fijaron la edad mínima en 16 años, pero cada uno enfatizó dimensiones distintas del problema: Indonesia puso el acento en el impacto social y educativo, mientras que Malasia concentró su estrategia en sanciones económicas contra las plataformas incumplidoras.

Indonesia: escala demográfica y razones educativas

En marzo de 2026, el gobierno indonesio decretó la prohibición de las redes sociodigitales para menores de 16 años. La medida tuvo un alcance demográfico enorme: afectó a cerca de 70 millones de menores, aproximadamente una cuarta parte de la población del país. Las autoridades justificaron la decisión por el aumento del ciberacoso y por la pérdida de horas lectivas y de descanso asociada al uso intensivo de plataformas digitales.

Malasia: presión económica y transición ordenada

A principios de junio de 2026, las autoridades malasias comenzaron a aplicar una normativa similar para menores de 16 años. En este caso, el mecanismo principal fue la presión económica: cualquier plataforma con más de 8 millones de usuarios en el país, como TikTok o YouTube, que no bloqueara perfiles de menores podría enfrentar sanciones de hasta 10 millones de ringgits, equivalentes a unos 2.5 millones de dólares. La ley también incorporó un periodo de gracia de un mes para que los adolescentes identificados pudieran descargar archivos, fotografías y recuerdos digitales antes del borrado o bloqueo definitivo de sus cuentas.

China: control estatal centralizado y “Modo Menor”

La República Popular China cuenta con uno de los sistemas de restricción digital para menores más antiguos y estrictos del mundo. Su modelo se basa en un control centralizado del Estado sobre los sistemas operativos de los dispositivos móviles y en la obligación de integrar mecanismos de protección directamente en la arquitectura tecnológica.

A través de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), las autoridades obligan a las empresas tecnológicas a incorporar el denominado “Modo Menor” en los teléfonos. Este sistema no elimina por completo el acceso de los menores a internet, sino que lo regula de manera estricta según la edad, el horario y el tiempo total de uso.

Límites diarios de uso: los adolescentes más jóvenes pueden quedar sujetos a un máximo de 40 minutos diarios de conexión total a internet.

los adolescentes más jóvenes pueden quedar sujetos a un máximo de 40 minutos diarios de conexión total a internet. Bloqueo nocturno: el sistema impide el acceso a datos móviles y aplicaciones entre las 22:00 y las 06:00 horas.

el sistema impide el acceso a datos móviles y aplicaciones entre las 22:00 y las 06:00 horas. Prevención del vamping: la restricción busca evitar el consumo de pantallas durante la noche y proteger las horas de sueño.

La Unión Europea: del paternalismo digital a la restricción reforzada

En Europa continental, la protección digital de los menores se ha construido tradicionalmente sobre un enfoque más regulatorio que prohibitivo. En lugar de excluir por completo a los adolescentes de las redes virtuales, varios países han intentado combinar autorización paterna, verificación de edad y obligaciones para las plataformas. Sin embargo, la dificultad técnica para aplicar estos mecanismos ha acelerado el debate hacia límites más estrictos.

Francia: autorización paterna y límites de aplicación

En julio de 2023, la Asamblea Nacional francesa aprobó la ley de la “mayoría digital”, fijada en los 15 años. A diferencia de los modelos británico o australiano, Francia optó por una vía intermedia: permitir que los menores de 15 años usaran redes sociodigitales siempre que contaran con la autorización expresa de sus padres o tutores legales.

El problema central ha sido la aplicación práctica de esa autorización. Las dificultades para comprobar de forma fiable la identidad de los adultos responsables y la autenticidad del consentimiento paterno han reducido la eficacia real de la norma. El presidente Emmanuel Macron ha planteado durante 2026 la posibilidad de endurecer el marco legal y acercarlo a una prohibición absoluta para los menores de 15 años.

España y Dinamarca: presión educativa y sanitaria

España y Dinamarca han avanzado en la creación de comisiones de expertos y proyectos de ley orientados a elevar la edad mínima de acceso a redes sociales hasta los 16 años. En ambos casos, el debate ha sido impulsado por sindicatos docentes, asociaciones de pediatría y otros actores sociales que relacionan el uso intensivo de pantallas con problemas educativos y sanitarios.

En el ámbito escolar, se subraya la posible relación entre el uso excesivo de pantallas, la pérdida de atención y el fracaso académico.

En el ámbito sanitario, se advierte sobre la vinculación entre exposición digital, presión estética y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

El debate social, científico y político

La iniciativa del gobierno británico ha dividido el debate entre un respaldo social muy amplio y reservas importantes desde el ámbito científico y de los derechos civiles. Por un lado, las encuestas muestran un apoyo mayoritario: un sondeo de Ipsos de enero de 2026 indicó que el 70 por ciento de los adultos británicos respaldaba la prohibición, mientras que las consultas gubernamentales elevaron ese apoyo al 90 por ciento entre los padres consultados.

Por otro lado, investigadores, especialistas en tecnología y organizaciones defensoras de derechos civiles advierten sobre posibles efectos no deseados y cuestionan la viabilidad práctica de la medida.

Argumentos a favor: salud mental y soberanía familiar

Quienes defienden la medida de Starmer se apoyan en un corpus creciente de literatura científica independiente que relaciona el diseño de las redes sociodigitales con alteraciones en el desarrollo adolescente. El argumento central es que el cerebro de un menor de 16 años, con el córtex prefrontal aún en maduración, tiene menos capacidad para controlar impulsos, evaluar riesgos a largo plazo y resistir recompensas intermitentes como el “me gusta” o el flujo infinito de contenidos.

Organizaciones de la sociedad civil británica sostienen que algunas plataformas han creado espacios hostiles para los menores, marcados por la dismorfia corporal, la idealización del suicidio y el acceso rápido a comunidades que validan trastornos psicológicos. Desde esta perspectiva, la prohibición no se plantea solo como una restricción de acceso, sino como una intervención preventiva frente a diseños tecnológicos que amplifican vulnerabilidades emocionales.

Los defensores de la ley también argumentan que una prohibición estatal reduce la presión sobre los padres. Al convertirse en una regla pública, la decisión deja de presentarse como un castigo impuesto en el hogar y pasa a funcionar como una norma comunitaria infranqueable, comparable a la prohibición de vender alcohol o tabaco a menores.

Starmer recurrió precisamente a esa analogía para responder a quienes sostienen que la ley no será plenamente eficaz: “No decimos: ‘Vaya, un adolescente se las ha ingeniado para conseguir una bebida alcohólica de alguna manera, así que no nos molestemos en prohibir el alcohol a los niños’. ¡Eso sería completamente ridículo!”.

Las voces críticas

En la acera opuesta, expertos en ciberseguridad, académicos de instituciones como la Universidad de Cambridge y organizaciones de derechos digitales como la Open Rights Group advierten que la medida puede generar efectos colaterales indeseados e incluso agravar los riesgos que pretende combatir.

El profesor Jon Crowcroft ha advertido que prohibir las 10 plataformas comerciales mayoritarias, donde existe cierto nivel de moderación de contenidos y escaneo de seguridad, puede empujar a los adolescentes más vulnerables hacia foros marginales, servidores privados no regulados o redes de la Dark Web. En esos espacios, la monitorización estatal es inexistente y el peligro de exposición a redes de explotación o radicalización es exponencialmente mayor.

Para comprobar a ciencia cierta que un usuario no tiene menos de 16 años, el sistema debe verificar de forma indirecta la edad de todos los usuarios del país. Colectivos de derechos civiles advierten que esto obligará a establecer aduanas digitales donde los adultos tendrán que entregar sus datos biométricos o pasaportes a empresas privadas de verificación de edad, creando un entorno de vigilancia constante en la red.

Para Amnistía Internacional Reino Unido, el problema fundamental no es la presencia de los niños en internet, sino el modelo de negocio de las tecnológicas. "El problema es que las empresas han construido plataformas que son inseguras por diseño para priorizar el beneficio económico".

La respuesta de Silicon Valley

Las grandes tecnológicas han respondido al anuncio británico con una combinación de prudencia diplomática, defensa corporativa y advertencias sobre las posibles consecuencias económicas y sociales del veto. Aunque declaran compartir el objetivo de proteger a los adolescentes, rechazan que una prohibición general sea la vía más eficaz.

Meta

Meta, matriz de Facebook e Instagram, aseguró en un comunicado oficial que comparte el objetivo de proteger a los adolescentes. Sin embargo, sostuvo que los bloqueos absolutos están condenados al fracaso y pueden aislar a los jóvenes de comunidades de apoyo mutuo, espacios de información útil y redes de acompañamiento. La compañía defendió como alternativa sus cuentas especiales para adolescentes, que incorporan límites automáticos de privacidad y controles predeterminados.

Alphabet

Portavoces de Alphabet, propietaria de YouTube, subrayaron que la plataforma funciona como una herramienta educativa de primer orden para colegios y estudiantes de secundaria en el Reino Unido. Desde esa posición, advirtieron que expulsar a los menores de un ecosistema supervisado podría perjudicar su rendimiento académico, especialmente en áreas técnicas y científicas.

Antes de que termine 2026, se anticipa una intensa campaña de cabildeo en los pasillos de Westminster. Las tecnológicas buscarán suavizar las definiciones legales de “red social” y ampliar al máximo el catálogo de excepciones, especialmente para servicios educativos, herramientas de comunicación y plataformas con funciones mixtas.

Conclusión: la gestación de un nuevo contrato social digital

La iniciativa de Keir Starmer representa uno de los intentos más ambiciosos de un Estado occidental por recuperar control sobre el espacio público digital. El proyecto no se limita a prohibir cuentas de menores: también contempla desconexión nocturna obligatoria, frenos al desplazamiento infinito y restricciones a vínculos afectivos simulados con inteligencia artificial. En conjunto, estas medidas buscan redefinir la relación entre ciudadanía, Estado y corporaciones tecnológicas.

Si el Reino Unido y Ofcom demuestran que es técnica y socialmente viable aplicar una frontera efectiva de edad en internet, 2026 podría ser recordado como el año en que los Estados comenzaron a recuperar la gestión pública de la infancia frente al poder de los algoritmos. Si, por el contrario, las advertencias de los tecnólogos se cumplen y la ley resulta fácilmente eludible mediante VPN u otros mecanismos, quedará en evidencia la dificultad de someter el espacio digital a las leyes territoriales tradicionales.

En cualquier caso, el experimento británico funcionará como laboratorio para otras democracias occidentales. Su resultado no solo condicionará el legado político de Starmer, sino también el alcance real de la soberanía estatal frente a plataformas globales que operan más allá de las fronteras nacionales.