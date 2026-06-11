La Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México (UNTA) dio a conocer la adopción del primer convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas Digitales.

Este hecho representa el reconocimiento internacional de los derechos laborales de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el mundo en plataformas digitales como Uber, DiDi, Rappi, InDrive, Lala Move, VEMO, Lady Driver, Mercado Libre y Amazon Flex, entre otras.

La aprobación de este convenio es el resultado de dos años de negociaciones tripartitas entre gobiernos, empleadores y trabajadores, desarrolladas durante las Conferencias Internacionales del Trabajo de 2025 y 2026.

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Los trabajos estuvieron marcados por profundas diferencias en temas fundamentales como la clasificación laboral, la remuneración, la protección social, la transparencia algorítmica y la libertad sindical.

El año pasado, la Conferencia Internacional del Trabajo acordó que la regulación internacional para el trabajo en plataformas digitales estaría integrada por un convenio suplementado por una recomendación.

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Sin embargo, debido a la complejidad de las negociaciones y al tiempo disponible para concluir los trabajos de la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, únicamente fue posible finalizar y adoptar el texto del convenio.

En consecuencia, la negociación de la recomendación deberá ser retomada en futuras Conferencias Internacionales del Trabajo.

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Para la UNTA, la adopción del convenio internacional constituye un paso histórico para garantizar derechos laborales en la economía digital y confirma que el trabajo realizado a través de plataformas digitales debe estar sujeto a estándares internacionales de trabajo decente.

La delegación de la UNTA participó en las discusiones de la Comisión Normativa sobre Trabajo Decente en la Economía de Plataformas Digitales, representada por su secretario general, Sergio Guerrero, y por la secretaria de género, Shaira Garduño.

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