El anunció este martes la entrega a México de 14 personas que cumplían condena en suelo estadounidense por . Al mismo tiempo, recibió a cuatro norteamericanos que cumplían condenas en México por el mismo delito.

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que la Oficina de Asuntos Internacionales, con el apoyo de la (BOP) del Departamento, transfirió el viernes a 14 ciudadanos mexicanos a las autoridades mexicanas, de conformidad con el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre los Estados Unidos y México.

Los detenidos “cumplían una condena federal en Estados Unidos por delitos de distribución de drogas, delitos relacionados con armas de fuego ilegales, o ambos”.

Foto: iStock
Foto: iStock

De acuerdo con el comunicado, los 14 reclusos solicitaron el traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas.

Bajo el mismo tratado, Estados Unidos recibió este martes a “tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas. El resto de sus condenas oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio” y las cumplirán en suelo estadounidense.

No es la primera vez que Estados Unidos entrega a México a delincuentes sentenciados.

En agosto pasado, entregó a 14 mexicanos que cumplían sentencias por narcomenudeo. En aquel momento, el jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, dijo que la entrega supondría un ahorro para las arcas públicas estadounidenses de cuatro millones de dólares.

es/mgm

