Seúl. La esposa del destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenada a 20 meses de prisión por corrupción el miércoles, mientras su esposo espera un veredicto de alto riesgo sobre cargos de rebelión que podrían suponer pena de muerte o cadena perpetua.

La pareja presidencial sufrió una espectacular caída en desgracia después de que el fiasco de la ley marcial de Yoon en diciembre de 2024 condujera a su suspensión y eventualmente a su destitución del cargo. A Yoon se le impuso una pena de prisión de cinco años este mes por desafiar los intentos de las autoridades de detenerlo y otros cargos relacionados con el decreto de ley marcial.

Los dos han estado encarcelados por separado durante meses antes de enfrentar juicios penales. Los investigadores dicen que Kim no estuvo involucrada en la aplicación de la ley marcial de Yoon.

Lee también ¿Qué es la ley marcial decretada en Corea del Sur?; aquí te decimos por qué la declaró el presidente

Los opositores de Kim dicen que la sentencia es demasiado indulgente

La Corte del Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó el miércoles a Kim por recibir regalos de lujo como un collar de diamantes de Graff y un bolso de Chanel de la Iglesia de la Unificación a cambio de promesas de favores empresariales.

“Estando cerca de un presidente, una primera dama puede ejercer una influencia significativa sobre él y es una figura simbólica que representa al país junto con un presidente”, dijo el tribunal en una transmisión en vivo del veredicto. “Pero la acusada aprovechó su posición para obtener beneficios personales”.

Kim dijo a través de sus abogados que “aceptará humildemente” la opinión del tribunal y “se disculpa de nuevo con todos por causar preocupaciones”.

Lee también Fiscalía de Corea del Sur pide pena de muerte para Yoon Suk Yeol; el expresidente declaró la ley marcial en 2024

El fallo fue una sorpresa después de que el fiscal independiente Min Joong-ki solicitara una pena de prisión de 15 años para Kim por los cargos relacionados con soborno, manipulación de precios de acciones y violaciones de la ley de financiamiento político. El tribunal absolvió a Kim de los otros dos cargos, citando falta de pruebas y otras razones.

El equipo de Min respondió que no puede aceptar el fallo y apelará a un tribunal superior. El Partido Demócrata Liberal, que lideró la destitución de Yoon y gobierna el país, criticó el veredicto afirmando que envía un mensaje equivocado de que “el abuso de poder como el de Kim Keon Hee puede ser tolerado”.

El abogado de Kim, Choi Ji-woo, dijo que la investigación de Min tenía motivaciones políticas. Dijo que el equipo de defensa de Kim dio las gracias al tribunal por su veredicto, pero dijo que la pena de prisión de 20 meses por soborno era “relativamente alta” y que su equipo estudiará si apelan.

Lee también Corte de Seúl condena al expresidente Yoon Suk Yeol a 5 años de cárcel; es por cargos relacionados con decreto de ley marcial

Kim lleva en la cárcel desde agosto, cuando el tribunal de Seúl aprobó una orden para arrestarla citando la posibilidad de que pudiera destruir pruebas.

Cuando Yoon estaba en el cargo, Kim se vio envuelta en una serie de escándalos que perjudicaron gravemente la popularidad de Yoon y proporcionaron munición política implacable a sus rivales. Los escándalos incluyeron los tres cargos que el tribunal trató el miércoles.

Muchos observadores especularon que Yoon optó por colocar al país bajo un régimen militar para proteger a su esposa de posibles investigaciones. Pero después de una investigación de seis meses sobre el decreto de Yoon que concluyó en diciembre, el equipo del fiscal independiente Cho minimizó las conjeturas de que los problemas de Kim llevaron a Yoon a declarar la ley marcial.

Lee también Ley marcial en Corea del Sur; ¿qué pasó y qué sigue en ese país ante el crisis política?

Yoon planeó durante más de un año declarar la ley marcial para poder eliminar a sus oponentes políticos y monopolizar el poder, y tampoco había evidencia de la participación de Kim, dijo el equipo de Cho.

Yoon espera un veredicto sobre el cargo de rebelión

El fallo contra Kim se produjo unas tres semanas antes de que el tribunal emita su veredicto sobre el cargo de rebelión contra Yoon. El equipo de Cho ha pedido la pena de muerte para Yoon al considerar su imposición de la ley marcial como una rebelión.

Una condena por rebelión conlleva la pena de muerte o cadena perpetua. Pero un tribunal podría conmutar inmediatamente las sentencias. Los expertos dicen que el tribunal probablemente lo sentenciará a cadena perpetua o a una larga pena de prisión porque Corea del Sur ha mantenido una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde finales de 1997.

Lee también Presidente surcoreano quería impedir “dictadura legislativa”, asegura defensa; Yoon Suk Yeol es acusado de “insurrección”

Después de chocar de forma casi constante con sus rivales progresistas, Yoon declaró abruptamente la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, prometiendo eliminar “fuerzas antiestatales” y “simpatizantes desvergonzados de Corea del Norte”. Ha defendido su acción, que describe como un intento desesperado de obtener apoyo público para su lucha contra el Partido Demócrata que obstruyó su agenda.

Yoon envió tropas y policías para rodear la Asamblea Nacional. Pero muchos no lograron acordonar de forma agresiva el área mientras miles de personas se reunían, pidiendo la destitución de Yoon. Los legisladores, incluidos algunos del propio partido gobernante de Yoon, ingresaron a una sala de la asamblea y votaron en contra de su decreto.

Yoon fue posteriormente apartado de cargo por la Asamblea Nacional, arrestado por la fiscalía y destituido oficialmente tras un fallo de la Corte Constitucional.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss