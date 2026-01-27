Más Información

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México () capturó a Mario “N” y Arturo “N” por su probable participación en la , quienes fueron vistos por última vez al salir de una audiencia, el 28 de mayo de 2025, en Iztapalapa.

Los sujetos fueron detenidos mediante la ejecución de dos órdenes de aprehensión en distintos puntos de la .

De acuerdo con la FGJ, la mujer y los dos hombres que se desempeñaban como abogados, salieron de una audiencia en la que se llevaba el proceso de un sujeto acusado de secuestro agravado.

Una de las víctimas informó a un familiar que personas relacionadas con su cliente los trasladarían, por lo que indicó que, en caso de no tener contacto en determinado tiempo, se avisara a las autoridades.

Durante las investigaciones, se realizaron análisis de cámaras de videovigilancia y de datos de geolocalización, con lo que se pudo reconstruir la ruta del día que los defensores desaparecieron, informó la FGJ.

Asimismo, se supo que los dos detenidos tuvieron el mismo desplazamiento, en tiempo, así como en la ruta (la autopista México- Toluca), que las víctimas.

Con lo anterior, una agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión.

Mario fue detenido al salir de una audiencia en un centro penitenciario en la alcaldía Gustavo A. Madero, mientras que Arturo fue capturado en calles de la misma demarcación.

La FGJ aseguró que las investigaciones para dar con el paradero de las víctimas, esclarecer lo sucedido y dar con todos los responsables continúan.

El imputado a quien los abogados representaban, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado, en junio de 2025.

