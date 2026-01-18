De secretaria metiche en la serie Amor de oficina a exprimera dama de EU, es como Laura de Ita se verá a partir de marzo en el montaje de Con el diablo en el cuerpo.

La obra “revivirá” a Jacqueline Kennedy y Marilyn Monroe en el cabaret mexicano, en el que ambas serán enemigas en un inicio.

La puesta en escena, a presentarse desde el 19 de marzo en el Bar El Vicio, contará además con las actuaciones de la rockera Cecilia Toussaint y Verónica Langer, bajo la dirección de Mariana Gajá.

En la vida real, Monroe, una de las figuras cinematográficas más mediáticas con cintas como Los caballeros las prefieren rubias, fue señalada como amante de John F. Kennedy, presidente de EU, quien a su vez estaba casado con Jacqueline y que estuvo presente en el momento del asesinato en Dallas.

“Son varios personajes que transgreden y de pronto por ahí salen Monroe y Jacqueline, quienes saben que tienen el mismo hombre y hablan un rato. Es como ver cosas que no pasaron en la vida real, hay diálogos de que fueron enemigas y pues ya verán”, dice De Ita.

Toussaint (Prendedor) será quien interprete a Monroe, por lo que usará peluca rubia, mientras que De Ita (Ahora que no estás) a Kennedy.

El actor Pedro de Tavira funge como productor de la obra que fue beneficiada con Efiartes, el estímulo fiscal que permite a personas morales destinar un porcentaje de su Impuesto Sobre la Renta a la hechura de teatro.

“Vamos a ver a mujeres bastantes interesantes. Es un texto argentino del que ya comenzamos ensayos”, apunta De Ita.

Este año, la también actriz en los filmes El tamaño sí importa y Corina, trabajo último por el que obtuvo nominación al Ariel como Coactuación Femenina, estará de igual manera en cine.

Espera el estreno de El rincón de los ausentes, ópera prima de Néstor Sampieri y protagonizada por Leticia Huijara, autora del guion.

Entre líos laborales

Actualmente, De Ita puede ser vista en la serie de comedia Amor de oficina, disponible en Netflix.

En la historia interpreta a la secretaria chismosa que pone en problemas a los protagonistas (Diego Klein y Ana González Bello), hijo del dueño de la empresa y una ejecutiva, respectivamente, quienes compiten por liderar la compañía.

“Es tremenda, no tiene ética y si me causaba cierto conflicto eso, pero todos tenemos una Marthita (nombre del personaje) adentro, que tiene un diablillo que quiere un chisme completo”, comenta.