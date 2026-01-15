Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un “caos”, dominado por “conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad”, en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.

“Estamos en un mundo marcado por divisiones geopolíticas contraproducentes, con violaciones flagrantes del derecho internacional y recortes masivos en la ayuda al desarrollo y humanitaria”, denunció en su último discurso anual de prioridades antes de dejar la Secretaría General a finales de este año.

Guterres agregó que todo eso está “socavando los cimientos de la cooperación global y poniendo a prueba la resiliencia del multilateralismo”, y que la ONU necesita “reformas que reflejen el mundo actual”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc