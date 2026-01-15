Más Información
Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un “caos”, dominado por “conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad”, en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.
“Estamos en un mundo marcado por divisiones geopolíticas contraproducentes, con violaciones flagrantes del derecho internacional y recortes masivos en la ayuda al desarrollo y humanitaria”, denunció en su último discurso anual de prioridades antes de dejar la Secretaría General a finales de este año.
Guterres agregó que todo eso está “socavando los cimientos de la cooperación global y poniendo a prueba la resiliencia del multilateralismo”, y que la ONU necesita “reformas que reflejen el mundo actual”.
António Guterres "alentado" por respuesta de Hamas a propuesta de Trump sobre Gaza; Qatar celebra declaración de paz
