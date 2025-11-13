Más Información

La primera ministra japonesa, , quien enfrenta críticas por alentar a las personas a , afirmó el jueves que solamente duerme entre dos y cuatro horas diarias.

La revelación sobre lo poco que duerme surgió después de que Takaichi generara la semana pasada al convocar una reunión con su personal a las 03:00 para preparar una sesión parlamentaria.

"Duermo unas dos horas ahora, cuatro como máximo. Siento que es malo para mi piel", dijo ante un comité legislativo, donde se le había preguntado sobre la importancia de reducir las notoriamente largas en Japón.

Japón ha tenido durante mucho tiempo dificultades para lograr un entre el trabajo y la vida personal, con muchos trabajadores sometidos a una gran presión en la oficina.

Incluso existe una palabra -karoshi- para describir a las personas que mueren por .

A Takaichi también se le pidió que explicara las conversaciones de su gobierno sobre la posibilidad de ampliar el límite máximo de horas extras para fomentar el .

Defendió la discusión afirmando que los trabajadores y los empleadores tienen necesidades diferentes. Algunas personas eligen tener dos para llegar a fin de mes, dijo, mientras que las empresas imponen límites estrictos a las horas extras.

Takaichi subrayó que cualquier cambio garantizaría la protección de la .

"Lo ideal sería crear una situación en la que las personas puedan equilibrar las responsabilidades de cuidado infantil y de familiares según sus deseos, y además puedan trabajar, disfrutar del tiempo libre y relajarse", destacó.

Takaichi asumió el poder el mes pasado como la primera mujer de Japón.

Tras su elección como líder del Partido Liberal Democrático, prometió "descartar para mí misma el término 'equilibrio entre trabajo y vida personal'. Trabajaré, trabajaré, trabajaré, trabajaré y trabajaré", subrayó.

Desde entonces mantiene una agenda muy ocupada, asistiendo a reuniones regionales y celebrando conversaciones bilaterales con el presidente estadounidense, el presidente chino Xi Jinping y el presidente surcoreano .

