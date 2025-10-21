Más Información

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Ayuda llega por aire a la zona serrana de Veracruz; “Mi familia se me fue… no tengo casa”

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

Salud y Birmex finalizan análisis de entrega de medicamentos; alistan informe de farmacéuticas incumplidoras: Sheinbaum

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

De la promesa de invertir al desfalco; así opera el pig butchering

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Ven riesgos en relanzamiento del PAN; piden evitar mano negra

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Jorge Romero anuncia rifa mensual de un iPhone 17 Pro; busca atraer participación de jóvenes en Acción Nacional

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Noroña anuncia que pedirá licencia por una "tarea"; "es necesario, es temporal, es importante", dice

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Asesinan a alcalde de Pisaflores, Hidalgo; sujetos en moto le dispararon frente a su domicilio

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Capacitan a familias en el manejo seguro del gas LP; “es tan cotidiano que se olvida que es peligroso”

Tokio. La elegida este martes como primera ministra de , la conservadora , auguró un mandato "difícil" y pidió estabilidad política para encauzar la economía del país asiático y mitigar el impacto del aumento de los precios. Además, prometió llevar la relación con Estados Unidos "a nuevas alturas".

"Tanto en la Cámara Baja como en la Alta (del Parlamento), el (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) carecen de mayoría", dijo Takaichi en su primera rueda de prensa tras su elección en la Dieta, el Parlamento japonés, este martes.

"El camino por delante será difícil", reconoció la líder del PLD y primera mujer en liderar Japón, que este lunes forjó una alianza con el opositor Ishin para sustituir al frente del país a , después de que este anunciará su dimisión en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.

Lee también

Takaichi pidió calma a la oposición, sin la cual "no podemos conseguir estabilidad", añadiendo que la del país asiático "va a ser muy importante, por lo que queremos trabajar más allá de las diferencias partidistas".

El reto más urgente de la mandataria será mitigar el impacto del en un contexto de estancamiento o caída real de los salarios, que ha hecho que la ciudadanía acuse una pérdida del nivel de vida.

Sanae Takaichi, la recién elegida líder del Partido Liberal Democrático (PLD), el partido gobernante de Japón, posa en la oficina del líder del partido tras las elecciones a la presidencia del PLD celebradas en Tokio el 4 de octubre de 2025. La conservadora Sanae Takaichi proclamó una «nueva era» el 4 de octubre tras ganar la presidencia del partido gobernante de Japón, lo que la sitúa en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país. (Foto de Yuichi YAMAZAKI / POOL / AFP)
Sanae Takaichi, la recién elegida líder del Partido Liberal Democrático (PLD), el partido gobernante de Japón, posa en la oficina del líder del partido tras las elecciones a la presidencia del PLD celebradas en Tokio el 4 de octubre de 2025. La conservadora Sanae Takaichi proclamó una «nueva era» el 4 de octubre tras ganar la presidencia del partido gobernante de Japón, lo que la sitúa en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país. (Foto de Yuichi YAMAZAKI / POOL / AFP)

Conservadora y referente del ala dura del PLD, Takaichi es considerada la del exmandatario asesinado Shinzo Abe, y siempre ha tildado las políticas de su mentor y artífice del llamado “Abenomics” como un éxito.

Lee también

Estas políticas económicas, abanderadas por Abe en su longevo segundo mandato como primer ministro (2012-2020), estuvieron basadas en la agresiva, el estímulo fiscal y reformas estructurales.

La estrategia llegó en un momento en el que la economía japonesa llevaba dos décadas de estancamiento y deflación, aunque el contexto económico en Japón es ahora totalmente opuesto al que había cuando 'Abenomics' fue implementado y algunos analistas consideran que Takaichi necesitará una receta económica distinta.

Trump visitará Japón y nueva primera ministra se reunirá con él

A comienzos de la semana que viene, Takaichi se reunirá con el presidente estadounidense, , a quien se comprometió a acercarse.

Lee también

"Me reuniré pronto con el presidente Trump para elevar la relación entre Japón y a nuevas alturas", aseguró la mandataria.

Según medios japoneses, se espera que Trump aterrice en Tokio el próximo lunes para una visita de tres días, un viaje durante el que Takaichi abordará temas bilaterales, así como la situación en el Indopacífico, la guerra en o la tensión en.

La mandataria no precisó, sin embargo, si tratará con Trump el asunto de los estadounidenses o el acuerdo comercial con Washington, después de asegurar tras su elección al frente del partido gobernante, a principios de octubre, que no descarta una revisión del pacto si no responde a los intereses de Japón.

Lee también

"Haremos lo posible por aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos", se limitó a decir hoy Takaichi sobre el tema.

Tokio y Washington alcanzaron en julio un tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15% e invertir 550 mil millones de dólares en Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Desfile de Catrinas 2025 Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos. Foto: Canva

Desfile de Catrinas 2025: Ruta, fecha y horario del gran recorrido del Día de Muertos

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos. Foto: Banco del Bienestar

Pensión Bienestar para Hombres de 30 a 64 años: cómo registrarte y cobrar los $3,200 pesos

Dinero. Foto: iStock/oatawa/Andrzej Rostek

¿Cuál es el límite de dinero que puedo ingresar a México sin declarar en 2025?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia puente por Día de Muertos para estudiantes

Reno/iStock/ Rex_Wholster

¿Qué hacer en Nevada? 10 destinos espectaculares para visitar más allá de Las Vegas