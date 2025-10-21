Tokio. La elegida este martes como primera ministra de Japón, la conservadora Sanae Takaichi, auguró un mandato "difícil" y pidió estabilidad política para encauzar la economía del país asiático y mitigar el impacto del aumento de los precios. Además, prometió llevar la relación con Estados Unidos "a nuevas alturas".

"Tanto en la Cámara Baja como en la Alta (del Parlamento), el Partido Liberal Democrático (PLD) y el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) carecen de mayoría", dijo Takaichi en su primera rueda de prensa tras su elección en la Dieta, el Parlamento japonés, este martes.

"El camino por delante será difícil", reconoció la líder del PLD y primera mujer en liderar Japón, que este lunes forjó una alianza con el opositor Ishin para sustituir al frente del país a Shigeru Ishiba, después de que este anunciará su dimisión en septiembre tras los malos resultados electorales cosechados durante su poco más de un año en el poder.

Takaichi pidió calma a la oposición, sin la cual "no podemos conseguir estabilidad", añadiendo que la situación económica del país asiático "va a ser muy importante, por lo que queremos trabajar más allá de las diferencias partidistas".

El reto más urgente de la mandataria será mitigar el impacto del aumento de precios en un contexto de estancamiento o caída real de los salarios, que ha hecho que la ciudadanía acuse una pérdida del nivel de vida.

Sanae Takaichi, la recién elegida líder del Partido Liberal Democrático (PLD), el partido gobernante de Japón, posa en la oficina del líder del partido tras las elecciones a la presidencia del PLD celebradas en Tokio el 4 de octubre de 2025. La conservadora Sanae Takaichi proclamó una «nueva era» el 4 de octubre tras ganar la presidencia del partido gobernante de Japón, lo que la sitúa en camino de convertirse en la primera mujer primera ministra del país. (Foto de Yuichi YAMAZAKI / POOL / AFP)

Conservadora y referente del ala dura del PLD, Takaichi es considerada la heredera ideológica del exmandatario asesinado Shinzo Abe, y siempre ha tildado las políticas de su mentor y artífice del llamado “Abenomics” como un éxito.

Estas políticas económicas, abanderadas por Abe en su longevo segundo mandato como primer ministro (2012-2020), estuvieron basadas en la flexibilización monetaria agresiva, el estímulo fiscal y reformas estructurales.

La estrategia llegó en un momento en el que la economía japonesa llevaba dos décadas de estancamiento y deflación, aunque el contexto económico en Japón es ahora totalmente opuesto al que había cuando 'Abenomics' fue implementado y algunos analistas consideran que Takaichi necesitará una receta económica distinta.

Trump visitará Japón y nueva primera ministra se reunirá con él

A comienzos de la semana que viene, Takaichi se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien se comprometió a acercarse.

"Me reuniré pronto con el presidente Trump para elevar la relación entre Japón y Estados Unidos a nuevas alturas", aseguró la mandataria.

Según medios japoneses, se espera que Trump aterrice en Tokio el próximo lunes para una visita de tres días, un viaje durante el que Takaichi abordará temas bilaterales, así como la situación en el Indopacífico, la guerra en Ucrania o la tensión en Medio Oriente.

La mandataria no precisó, sin embargo, si tratará con Trump el asunto de los aranceles estadounidenses o el acuerdo comercial con Washington, después de asegurar tras su elección al frente del partido gobernante, a principios de octubre, que no descarta una revisión del pacto si no responde a los intereses de Japón.

"Haremos lo posible por aliviar el impacto de los aranceles de Estados Unidos", se limitó a decir hoy Takaichi sobre el tema.

Tokio y Washington alcanzaron en julio un acuerdo comercial tras meses de negociaciones, por el cual el país asiático deberá pagar aranceles del 15% e invertir 550 mil millones de dólares en Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

