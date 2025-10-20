Tokio.- La victoria de Sanae Takaichi al frente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón le ha dado la llave para formar un eventual Gobierno que los analistas vaticinan que llegaría marcado por un giro a la derecha acorde a su postura nacionalista, y mayor gasto público y retórica antiinmigración.

Takaichi, de 64 años, es una legisladora veterana perteneciente al ala conservadora y nacionalista que defiende los valores tradicionales y ha expresado en el pasado su postura en contra del matrimonio homosexual, el ascenso al trono imperial de las mujeres o la compra de propiedades japonesas por parte de extranjeros.

Admiradora confesa de la británica Margaret Thatcher, a la que aspira a imitar como primera jefa de Gobierno de su país, se considera además la heredera ideológica del asesinado ex primer ministro japonés Shinzo Abe y se ha comprometido a continuar su legado político, heredando el apoyo del núcleo duro del partido.

"Su victoria representa un Japón que gira hacia la derecha", dice a EFE el profesor Jeffrey J. Hall, especialista en estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda, que añade que muchos residentes extranjeros en el país "se sentirán incómodos" con su casi asegurado ascenso a primera ministra.

"Su plataforma electoral se basó en una retórica antiextranjera, incluyendo lo que parece ser una afirmación ficticia de que los delincuentes extranjeros no están siendo acusados ​​por falta de intérpretes", señala el académico, un discurso similar al que vienen promoviendo los partidos ultraconservadores en auge en el país.

🚨 BREAKING NEWS! 🚨



Sanae Takaichi is going into coalition with Nippon Ishin to form a government 🥳 pic.twitter.com/mvt9FK7iyD — 🇯🇵 Colonel Otaku Gatekeeper 🇯🇵 (@politicalawake) October 20, 2025

Algunos legisladores del PLD temían que Takaichi fuera demasiado nacionalista, lo que contribuyó a su derrota ante el saliente primer ministro, Shigeru Ishiba, en la anterior carrera interna del año pasado, pero la creciente popularidad de Sanseito, partido populista de derecha, habría hecho que legisladores y afiliados consideren que su conservadurismo es un riesgo que vale la pena correr para recuperar votos.

Al llegar como primera ministra, "liderará un Gobierno minoritario débil, por lo que tendrá que colaborar con partidos de centroderecha y de extrema derecha para lograr la aprobación de leyes. En algunos casos, esto podría implicar adoptar posturas más moderadas o ceder a las peticiones de recortes de impuestos", señala Hall.

Takaichi se ha mostrado partidaria de abolir temporalmente el impuesto a los carburantes para lidiar con la persistente inflación en un contexto de estancamiento salarial, una de sus prioridades, y planea aprobar nuevos subsidios para apoyar a las pymes que atraviesan dificultades ante las dificultades internas y factores internacionales como los aranceles estadounidenses.

🇯🇵| Sanae Takaichi se perfila como la primera mujer de derecha en ocupar el cargo de primera ministra de Japón. Takaichi y el líder del opositor Partido Innovación de Japón, Hirofumi Yoshimura, deberán firmar el lunes un acuerdo de coalición, según la agencia Kyodo News. pic.twitter.com/e7yqq5kzdN — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 21, 2025

Partidaria de la Teoría Monetaria Moderna, "cree que puede aumentar el gasto público sin subir los impuestos. Si actúa según sus convicciones, podría tener un impacto negativo en el mercado de bonos y debilitar el yen", apunta el profesor Hall.

Las primeras reacciones del mercado bursátil local a la elección de Takaichi al frente del PLD se dejaran sentir el lunes, primera jornada de negociaciones tras las primarias del fin de semana.

En materia exterior, además de haber señalado una posible revisión del acuerdo comercial con Washington si su implementación no se alinea con los intereses nacionales de Tokio, algunos analistas consideran que sus opiniones revisionistas en torno al pasado militarista de Japón podrían revertir años de progreso en la cooperación con Corea del Sur y la distensión con China.

