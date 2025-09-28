Tokio.- El precio minorista del oro en Japón superó este lunes por primera vez los 20 mil yenes por gramo (unos 114 euros o 133.6 dólares), impulsado por la inestabilidad geopolítica y la depreciación del yen, recogió el medio especializado Nikkei.

El valor de referencia en el archipiélago alcanzó esta mañana el precio histórico de 20 mil 018 yenes por gramo, un 0.4 % por encima del precio registrado el fin de semana.

La debilidad del yen se viene asociando con la divergencia de las políticas monetarias del Banco de Japón (BoJ) y otros bancos centrales en Europa con el de Estados Unidos, además de otros factores de riesgo como los avances en el conflicto en Medio Oriente y el incremento en el precio del petróleo, según los analistas.

Un yen débil beneficia a la facturación en el extranjero de las empresas japonesas, que ven infladas sus remesas al repatriarlas y mejora la competitividad de sus productos, pero también repercute negativamente en las cuentas nacionales, al encarecer las importaciones en un país altamente dependiente de ellas.

A nivel global, el precio del oro se ha visto impulsado por las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal estadounidense (Fed), después de que el presidente de EU, Donald Trump, despidiera a una de las gobernadoras del banco central (una decisión que la Justicia ha puesto en pausa).

Además, la reimposición de sanciones a Irán en el Consejo de Seguridad de la ONU ha renovado los miedos por la inestabilidad geopolítica global, animando a los inversores a buscar activos considerados seguros, como el oro.

