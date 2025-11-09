Más Información

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

Vigilará la Marina el AICM con más de 3 mil cámaras inteligentes

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

El huachicol también viaja en tren; se duplica robo en seis años

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

La réferi que busca empoderar a las mujeres trans

A un mes de la inundación, avanza lento la reconstrucción de Poza Rica

A un mes de la inundación, avanza lento la reconstrucción de Poza Rica

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Concierto de Juan Gabriel toca el corazón de 170 mil personas en el Zócalo de la CDMX; así se vivió

Los corridos se reinventan en Tik Tok

Los corridos se reinventan en Tik Tok

El arte de sonar tumbado

El arte de sonar tumbado

Ellas, las tumbadas

Ellas, las tumbadas

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Gerardo Murillo, entre el agua y el papel

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Otoño en clave fílmica: Sound of Falling (2025)

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes hablan con EL UNIVERSAL y exigen seguridad para Grecia Quiroz

Todo Uruapan luce blindado, tal como Manzo quería; habitantes hablan con EL UNIVERSAL y exigen seguridad para Grecia Quiroz

Crisis y narcocultura, origen de reclutamiento de menores, aseguran expertos

Crisis y narcocultura, origen de reclutamiento de menores, aseguran expertos

Seúl, 9 nov (EFE).- Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de , informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de para la prefectura de Iwate.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

En esa prefectura y en la vecina Miyagi, el terremoto alcanzó el nivel 4 según la escala japonesa, de un máximo de 7 y centrada en medir la agitación de la superficie y las zonas afectadas, más que la intensidad del temblor.

Lee también:

El nivel de alerta de tsunami es el más bajo, y se prevén olas de hasta un metro de altura, informó la cadena local NHK.

"Por favor, presten mucha atención a la información futura, ya que el tsunami que llegue podría ser mayor de lo esperado", dijo en su cuenta de X la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, antes de añadir que "también existe la posibilidad de réplicas".

"Por favor, continúen atentos a fuertes temblores", añadió.

Lee también:

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026. Foto: Canva / Buen Fin / BBVA

BBVA sorprende con beneficio especial en el Buen Fin 2025: compra ahora y paga hasta marzo de 2026

¿Te toca Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año. Foto: Canva / ISSSTE

¿Te toca? Jubilados del ISSSTE que recibirán aguinaldo de 40 días este año

Trabajo. iStock/ alexis84

Visa para emigrar como emprendedor a Canadá: Requisitos y cómo se tramita paso a paso

¿Vuelas a EU? United Airlines ajusta itinerarios ante la reducción de vuelos. Foto: iSTOCK-Tzido

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo en la app de United Airlines este fin de semana? Guía paso a paso

Chicago. iStock/ vladans

Fecha y actividades para el festival de Navidad en Chicago: Festival de Luces Wintrust Magnificent Mile