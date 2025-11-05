Tokio.- El fabricante japonés de vehículos Nissan ha acordado vender su sede en la ciudad de Yokohama, al sur de Tokio, por 97 mil millones de yenes (630 millones de dólares), anunció este jueves, como parte de un plan de reestructuración que le llevará a cerrar siete de sus 17 plantas y recortar 20 mil empleos.

Nissan declaró, en un comunicado, que obtendrá un beneficio de 73 mil millones de yenes (480 millones de dólares) por la venta de la sede central a una empresa inmobiliaria con base en Tokio.

No obstante, el fabricante precisó que pasará a alquilar las instalaciones y por tanto mantendrá las operaciones en su sede, aunque no indicó cuánto pagará por el alquiler.

Nissan atraviesa una situación financiera delicada por la caída de sus ventas en Estados Unidos y China. La venta de su sede se enmarca en una reestructuración de operaciones, que comportará el cierre de sus diecisiete plantas y le llevará a recortar 20 mil empleos a nivel global en los próximos años.

"Los fondos obtenidos con esta operación acelerarán las iniciativas de modernización y transformación de las instalaciones" como parte de su plan de reestructuración, afirmó la compañía.

El anuncio de venta llegó horas antes de que Nissan publique los resultados financieros de su primer semestre fiscal (abril-septiembre), en el que pronostica unas pérdidas operativas de 30 mil millones de yenes (195 millones de dólares).

El fabricante estimó el pasado viernes que incurrirá en unas pérdidas operativas de 275 mil millones de yenes (unos mil 790 millones de dólares) durante el ejercicio fiscal en curso, que concluirá a finales de marzo de 2026.

